Eskişehir Türkiye’nin En Güvenli Şehri Seçildi

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Eskişehir, bir araştırmaya göre Türkiye'nin en güvenli şehir seçilirken dünya listesinde de 12. sırada yer aldı.

Belediye BaşkanlığıProf. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından yürütülen Eskişehir, Türkiye’nin en güvenli şehri unvanını kazandı. İç Anadolu bölgesinde yer alan şehir, bunun yanı sıra dünyanın 12. en güvenli şehri seçildi.

Konuyla alakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabında yayınladığı gönderi şöyle: “Türkiye’nin en güvenli şehri seçilen Eskişehir’den tüm yurttaşlarımıza mutlu bir hafta sonu diliyoruz!” CHP Eskişehir Milletvekili ise şu paylaşımda bulundu: “Sevgi ve hoşgörüyle birlikte yaşamanın kenti #Eskişehirimiz Türkiye'nin en güvenli, dünyanın 12. güvenli şehri seçildi. Bir kez daha gurur duyduk! #ŞehirEskisehir. Hayalimiz #EskisehirGibiBirTürkiye.”

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet tarafından yürütülen bir araştırma, 2018’in ilk yarısında dünyanın en güvenli kentinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ikinci sırada Katar’ın başkenti Doha, üçüncü sırada da Japonya’nın Osaka kenti yer alıyor. Türkiye ’nin en güvenli şehri Eskişehir de listede 12. sıraya yerleşmiş durumda.