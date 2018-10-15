Türkiye'nin En Sevilen Otomobil Markaları Belirlendi

Volkswagen, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 Araştırması”nda, geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en sevilen otomobil markası olmayı başardı.

Mediacat dergisi ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve toplam 22 kategoride Türkiye’nin en sevilen markalarının belirlendiği “Türkiye’nin Lovemark’ları 2018 Araştırması” sonuçları açıklandı. Bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilen araştırmada, Volkswagen, otomotiv sektöründe tekrar en sevilen marka olmayı başardı. Volkswagen, geride bıraktığımız 5 yılda da üst üste 5 kez bu ödülü kazanmıştı.

Neye Göre Belirleniyor?

Tüketicilerin aklına ilk gelen marka, markaya duyulan yakınlık, beklenti, ihtiyaçları karşılama ve “Bu marka en sevdiğim, asla vazgeçmeyeceğim bir markadır” ifadesine ne ölçüde katıldıkları üzerinden hesaplanan toplam skor ile Lovemark’lar belirleniyor.





Üst üste 6. kez Lovemark olan Volkswagen, tüm platformlarda müşterilerine yakın, duygusal ve özgün bir iletişim gerçekleştirirken, otomotiv sektöründeki dijitalleşme akımının öncülerinden biri olarak, her daim müşterilerinin ihtiyaçlarına yeni çözümler sunmayı hedefliyor.

Otomotiv sektörünün diğer Lovemark'ları şu şekilde: