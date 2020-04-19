Türkiye'nin FIFA eNations Cup'ta Rakipleri Belli Oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünya genelinde hayat durma noktasına geldi. Birçok organizasyon iptal olurken, bunların arasında spor müsabakaları da geliyor. Harekete geçen FIFA, eNations Cup organize etmeyi kararlaştırdı. Turnuvada Türkiye’nin rakipleri belli oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde kalan spor dünyasında, ilgi çeken e-spor turnuvaları organize edilmeye devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eNations Cup organizasyonunu "Stay and Play" sloganıyla hayata geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü başlayacak FIFA eNations Cup'ta milliler, B Grubu'nda Romanya, İsrail ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva, 43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye'yi A Milli Takım futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek. Maç programı da belli oldu. Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak.

Türkiye, B grubunda mücadele edecek:

Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak. Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Güney Afrika'nın yer aldığı D Grubu birincisi ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Her ülkenin Milli E-Sporcuları ile birlikte Milli futbolcularının ya da ünlü isimlerinin ulusal takımlarını temsil edeceği FIFA 20 turnuvasının çeyrek final, yarı final ve final maçlarının 24 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.

Gruplarda ve finallerde her ülke birbiriyle iki kere karşılaşacak. Mücadelelerdeki ilk maçı E-Spor oyuncuları oynarken rövanş maçını Milli futbolcular ya da ülkelerin belirleyeceği ünlü isimler oynayacak. Koronavirüs nedeniyle futbol dünyasında üst düzey organizasyonların ve liglerin durdurulmasının ardından geçtiğimiz günlerde duyurulan UEFA'nın düzenlediği E-Euro 2020 Play Off eşleşmelerinin ardından eNations Cup da E-Spor dünyasında öne çıkan bir diğer turnuva olarak kayıtlara geçecek.