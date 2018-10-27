Türkiye nüfusu 1927 nüfus sayımından bu yana altı kat arttı. Gelecekte nüfusun daha da artması bekleniyor.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası epey azalmış olan nüfusumuza ilişkin ilk kayıt, 1927 yılında yapılan nüfus sayımıdır. Bu tarihte yapılan sayımda 7 milyon kadın ve 6,6 milyon erkek vatandaşımız olduğu ortaya çıkmıştır. Son sayımda ise ülke nüfusumuz 81 milyona yakın olarak belirlenmişti.

Nüfus artış oranları, doğum ve ölüm oranlarındaki değişiklikler gibi pek çok değişiklik hesaplanarak yapılan projeksiyonlara göre 2069 yılındaki nüfusumuz 107 milyon 664 bin 79 olacak.

Sık sık nüfus sayımları yapılmasının ve nüfus projeksiyonlarının amacı, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek insan gücü kaynağını önceden kestirebilmek, gerekli imkan ve altyapıları hazırlamak olarak öne çıkıyor. Osmanlı döneminde de sık sık nüfus sayımları yapılırdı, ancak bu sayımlar genellikle fethedilen topraklarda, kaynak ve insan gücünün belirlenmesi için kullanılırdı. Genel anlamda yapılan ve kaydı tutulan ilk sayım ise, II. Mahmut döneminde yapılan 1831 sayımıdır. Bir dönem herkesin merakla incelediği Soy Ağacı uygulamasında pek çok kişinin soyunun bu dönemden önceye gitmemesinin sebebi de daha önce nüfus kaydı tutulmamasıydı.

1965 yılına kadar nüfus artışını yükseltmeyi amaçlayan politikalar daha sonra nüfus artışını kısıtlayıcı politikalarla değiştirildi. Son dönemde ise nüfustaki daralmayı engelleme amacıyla nüfus artışı desteklenmeye başladı.

Türkiye'nin Değişimleri

Çoğunluğu köylerde yaşayan bir halkın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa 1985 yılında kentli nüfus köylü nüfusu aştı. Bugün sadece 6 milyon kişi köy ve beldelerde yaşıyor. Yaş ortalamamız da 21,2'den 31,7'ye çıktı. İlk sayımda 3,41 olan çocuk doğurma hızı ise 2,07'ye geriledi, nüfus yenilenmesi için gereken 2,1 rakamının altında kaldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bebek ölüm oranı binde 126 idi, yani doğan her sekiz çocuktan biri daha bebekken hayatını kaybediyordu. Bu rakam günümüzde 1000'de 9.2'ye düşmüş durumda.

Tahmini Nüfus

Yapılan tahminlere göre ülkemizin nüfusu 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişi olacak. 2069 yılında 107 milyon 664 bin 79 kişi ile zirveye çıkacak olan nüfusumuz daha sonra gerileyecek ve 107 milyon civarında seyredecek.