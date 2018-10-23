Canko ve Eczacıbaşı Blockchain Kuluçka Merkezi Açıklaması

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, Blockchain Türkiye Platformu'nun öncülüğünde bir blockchain kuluçka merkezi kurulacağını, bu merkezde de blockchain çalışmalarına destek verileceğini açıkladılar.

Türkiye Bilişim Vakfı TBV ve Bankalararası Kart Merkezi BKM'nin öncülüğünde Blockchain Türkiye Platformu BCTR kurulmuş, pek çok önemli kuruluş da bu platforma katılmıştı. Son dönemde büyük ilgi çeken platforma dair biz de bir haber hazırlamıştık.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve BKM Genel Müdürü Soner Canko, katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalarda BCTR'ye bağlı olan ve blockchain teknolojisi alanındaki girişimlerin destekleneceği bir kuluçka merkezi kurulacağını açıkladılar.

BKM Genel Müdürü Canko, "Biz de bu anlamda 'somut katkı ne yapabiliriz', 'bir kuluçka merkezi, bir ortak çalışma alanı yaratabilir miyiz' diye düşünüyoruz. Tabi ne kadar çok üye bir araya gelirse, ne kadar çok fon toplarsak bunu mümkün kılabileceğiz. Çünkü orada imece usulü çalışıyoruz" dedi. Canko, konuşmasının devamında gençlerin önünü açmak, onları cesaretlendirmek istediklerini de vurguladı.

Faruk Eczacıbaşı ise blockchain'in henüz alt yapısı oluşmamış, birkaç örnek dışında tam anlaşılamamış bir alan olduğuna vurgu yaparken, özellikle son iki üç yıldaki gelişmelere dikkat çekti. Blockchain'in gelecekte büyük bir kullanım alanı olacağını söyleyen Eczacıbaşı, bu fırsatları değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Tek tek isimler olarak çalışmak yerine birlikte ve bir ekip olarak hareket etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Canko, diğer üst düzey yöneticileri de platforma davet ederken toplam üye sayısının dört ayda 33'e ulaştığını söyledi.

Blockchain'in yepyeni bir konsept ve model olduğunu, bu yüzden Bitcoin'deki gibi bazı hayal kırıklıklıkları olabileceğini belirten Eczacıbaşı ise modelin gerçekçi olduğunu, öyle veya böyle devam edeceğini söyledi.