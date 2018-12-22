Türkiye'nin İlk Deniz Füzesi Atmaca, Sinop'ta Test Edildi

Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın testleri için Sinop seçilmişti. Bugün yapılan test atışları, Sinop halkı tarafından da ilgiyle karşılandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemlerinden dolayı test atışlarının yapıldığı bölgeye yaklaşamayan vatandaşlar, atışları uzaktan izleyebildiler. Füzenin testleri Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Roketsan yetkilileri tarafından ateşlenen Atmaca Füzesi hakkında geçtiğimiz ay seri üretime geçme kararı alınmıştı. Test atışları Sinop'taki eski radar üssünde gerçekleşti. Deniz füzesi olan Atmaca'nın atışları sırasında denizcilerin de açılmasına izin verilmedi.

Atmaca'nın tasarımı ve üretimi Roketsan tarafından yapılırken, atış sistemi ve diğer ekipmanların üretimi Aselsan tarafından yapıldı. Seri üretim anlaşmasında sonra da üretim ve tasarımlar bu iki savunma sanayi şirketi tarafından yürütülecek. Test sonuçları hakkında yetkililer tarafından yapılacak açıklamaları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Test ile ilgili görüntülere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz: