Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesi, denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için seri üretime geçiyor.

Yerli roket projemiz Atmaca'nın seri üretimine geçmesini sağlayacak sözleşme, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında imzalandı. Söz konusu projenin seri üretime geçmesi ile ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Yıllardır yurtdışından temin ettiğimiz gemi savar füze sistemini artık kendimiz üretiyoruz. Yerli Atmaca füzemizin seri üretim sözleşmesini imzaladık. Milli gemilerimiz, milli gemi savar füzemiz ile vuracak." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri katıldı.Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan bu proje, ROKETSAN tarafından hayata geçirilecek. ASELSAN ise füzenin atış kontrol sistemlerini ve diğer ekipmanlarını üretecek.

Tamamen yerli imkanlarla üretilen ve 200 kilometrelik bir menzile sahip olan Atmaca projesi ile birlikte artık milli gemilerimiz, milli deniz savar füzemiz ile hedeflerini vuracak ve donanmamız daha da güçlü ve bağımsız hale gelecek..