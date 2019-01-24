Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde vizyona giren "İyi Oyun" isimli E-spor filmi, 2 ay boyunca sadece VodafoneTV'den izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde elektronik ortamda gerçekleşen spor anlamına gelen E-spor, muazzam bir gelişme gösterdi. E-spor kapsamında düzenlenen müsabakalarda verilen para ödülleri ise 25 milyon dolar seviyelerine dahi ulaşmış durumda. Gençler arasında oldukça yaygın olan E-spor, Türkiye'de 1 Kasım 2018 tarihinde vizyona giren "İyi Oyun" filmiyle sinema sektörüne de geçiş yapmıştı. Sinemalardan sonra İyi Oyun filmi, tüm platformlardan önce ve 2 ay boyunca sadece VodafoneTV'den izlenebilecek.

Türkiye'nin ve hatta dünyanın ilk E-spor filmi "İyi Oyun" filmi vizyona girmesini takiben 7 hafta içerisinde toplamda 170.644 izleyiciye ev sahipliği yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın ve oyuncu kadrosunda Orkun Işıtmak'ın da yer aldığı İyi Oyun filmi; League of Legends oyununu oynayarak annesine ve hasta kız kardeşine bakmaya çalışan bir gencin keşfedildikten sonra, küllerinden diriltilmeye çalışılan bir takıma transfer olmasını konu alıyor.

VodafoneTV'den izlenebilecek olan İyi Oyun filmi, Genç kullanıcılarının internet paketlerinden de kullanmayacak. League of Legends oyununun 2 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenen Vodafone'un böyle bir harekette bulunması oyun severler tarafından ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda Vodafone, Gamer paketlerini kullanan kullanıcılarına İyi Oyun filmi için ücretsiz bilet de vermişti.