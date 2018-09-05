4 Eylül’de ön gösterimi yapılan Türkiye’nin ilk espor temalı dizisi Tam Kafadan, 6 Eylül Perşembe günü YouTube’da yayına başlıyor.

Özellikle son yıllarda bilinir hale gelen espor teması, şimdilerde çeşitli film ve dizilere konu oluyor. Bu noktada 4 Eylül Perşembe günü ön gösterimi yapılan Türkiye’nin ilk espor temalı dizisi ‘Tam Kafadan’, YouTube’da 6 Eylül Perşembe günü izleyicileri ile buluşacak.

Çoğu internet dizisinde olduğu gibi Tam Kafadan’ın da ilk iki bölümü birlikte yayınlanacak. Her hafta Perşembe günü YouTube/Tam Kafadan adresinde yayınlanacak olan dizinin her bir bölümünün de 15 dakikalık olacağı ifade ediliyor. Profesyonel esporcuların hayatlarını ve unutulmaz hikayelerini eğlenceli bir dille anlatacak olan dizi, belirtilene göre altı bölümden oluşacak.

Türkiye’de bir ilk olarak varlığını sürdürecek olan Tam Kafadan, espor’un kendi oyuncularını ve takımlarını ortaya çıkarma hikayesini anlatırken; mahalle kültürü, arkadaşlık, takım gücü ve karşılıksız sevgi gibi içeriklere de değinecek.

Bros Film & Lokum Games ortak yapımı olan dizinin kadrosunda ise Efekan Can, Selin Işık, Mesut Can Tomay, Burak Güneş, Nedim Suri, Savaş Alp Başar gibi genç oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk'ün oturduğu Tam Kafadan isimli espor dizisini merak ettiyseniz, siz de yarın YouTube/Tam Kafadan kanalından izleyebilirsiniz.