Borsa İstanbul, genel olarak kripto paralarla insanların gündemine giren blok zinciri teknolojisini, iş akışlarındaki güvenliği arttırmak amacıyla kullanmaya başladı. Artık dijital finansal veriler, son dönemin en kapsamlı güvenlik ağı teknolojisiyle güvence altında bulunuyor.

Blok zinciri teknolojisi ilk olarak kripto paralarla duymuş olabilirsiniz, ancak bu son derece sınırlı bir bakış açısına neden oluyor. Blok zinciri dijital dünyada çok daha kapsamlı imkanlar sunan bir teknoloji. Bilgilerin asla değiştirilemez ve silinemez bir deftere kaydedilmesine benzetebileceğimiz blok zinciri sayesinde sayılardan oluşan veriler güvence altına alınabiliyor. Şu anda Google ve Facebook gibi devler de altyapılarını blok zincirine geçirmenin yollarını arıyorlar.

Ülkemizde ise blok zincirine yönelik finansal teknoloji alanında bazı çalışmalar yürütülüyor. Borsa İstanbul ise bu çalışmalarını sonlandıran ilk kurum oldu. Yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul pek çok farklı güvenlik senaryosu üzerinde çalıştı. Ardından kuruluş, finans kurumları arasındaki iş akışlarını güvence altına alan ilk finansal blok zinciri projesini planladı.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul kuruluşları, elektronik ortamdaki müşteri veri tabanlarını, ilgili projedeki blok zinciri tabanıyla senkronize etti. Bu aşamadan itibaren veri tabanına eklenen yeni müşteri bilgileri, mevcut bilgilerin değiştirilmesi gibi her işlem blok zinciri üzerinde gerçekleştirilecek. Eğer dışarıdan gerçekleştirilen bir dijital saldırı söz konusu olursa proje sayesinde bilgilerin korunması sağlanacak. Ayrıca muhtemel veri kayıpları ve hataların da önünde geçilmiş olacak.

Söz konusu finansal bilgilerin olduğu blok zinciri amaca uygun olarak genişletilebilecek, yüksek sayıda işlem kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

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