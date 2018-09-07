Türkiye'nin İlk Kadın PUBG Espor Takımı Kuruldu

OyunHizmetleri Espor Kulübü, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla, PUBG odaklı ilk kadın Espor takımının kurulduğunu açıkladı.

Son yıllarda MOBA'ların piyasadaki hakimiyetini ele geçiren 'Battle Royale' temalı oyunların Fortnite ile birlikte bayrağını taşıyan PUBG'ye ülkemizde de büyük bir ilgi var. Her kesimden oyuncunun rağbet gösterdiği yapım için artık bir Kadın Espor Takımımız dahi mevcut.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ekibin kaptanlığını yürüten Ayşenur “Gigiiii” Doğan, takımın OHM ile anlaşma sürecinin nasıl gerçekleştiğine değinerek şunları söyledi:

"Uzun süredir aklımızda olan bir fikirdi. TGL zamanında belli başlı takım kuruculardan teklif gelmişti. hangi takım ile anlaşabiliriz , nasıl yaparız diye düşünürken başka bir teklif geldi. Konuşmak için gittiğimizde ise her şeyin istediğimiz şekilde, bizim yapmak istediğimiz asıl işe odaklı olduğunu görünce yapabiliriz diye bir karar alıp devamını getirdik. Yakın zamanda Başarılı olacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için teşekkürler."

Biz de kadın OHM Espor takımına şimdiden başarılar diliyoruz. Yeni dönemde alacakları başarılarla göğsümüzü kabartmaları dileği ile...