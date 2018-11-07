Türkiye'nin İlk 'Küp Uydu'su 2020 Yılında Uzaya Fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, küp uyduyu uzaya yollayacağı 2020 yılına doğru gün sayıyor.

Daha önce adını Mars aracı InSight ile duyduğumuz 'küp uydu' ülkemizde de geliştirildi. CanSat Competition 2018'de model uydu yarışması kategorisinde ülkemize dünya ikinciliğini getiren BEÜ Grizu ekibi, 2020 yılında uzaya fırlatmayı planladıkları uyduyu tanıttı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde öğrenimlerini sürdüren 7 kişilik ekip çalışmalarını 5 danışman eşliğinde sürdürüyor. Takım kaptanı Muzaffer Duysal, 'pocketqube' olarak adlandırılan uydunun 5x5x5cm boyutlarında standart bir küp uydu olduğunu belirterek, uyduda bulunan kameralarla dünyanın fotoğraflarını çekmeyi ve birkaç farklı sensörle veri almayı planladıklarını belirtti.

Muzaffer Duysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uzayda 3 yıl kalması planlanıyor. Şu an fırlatma tarihini 2020 yılı haziran ayı olarak düşünüyoruz. Küp uydular maliyetleri düşük olması ve insan gücünün daha az emekle kısa sürede üretilmesi nedeniyle çok tercih edilen uydular. Son 10 yılda inanılmaz revaçta olan uydular. Biz de bu yönde yeni belirlenmiş pocketqube standardı ortaya çıktı. Bunu üretme gereği duyduk. Bu uydularla birlikte bunun bütün kartlarını biz kendimiz üniversitemizde üreteceğiz."

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel'de takıma sonuna kadar destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Grizu -263 isimli Mühendislik fakültemize bağlı bir öğrenci topluluğumuzun önemli projelerinden. Ne güzel bu gün buradayız. Topluluğun Zonguldak için büyük bir önemi var 1992 yılındaki maden faciasında şehit olan madencilerin anasına isim atfı yapılmış ama çalışmaları ile gerçekten çok kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetmiş büyük bir topluluk. Geçen sene Amerika’da yapılan CanSat Yarışması’nda ikincilik gibi çok önemli. Bu derece üniversitemiz için. Yine bu sene yeni bir yarışmaya hazırlık içerisindeler. Ben bu kapsamda bütün emeği geçen topluluk öğrencilerimize kendi adıma üniversitemiz adına rektörümüz adına tebrik ediyorum. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi dekanımıza verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni oluşacak yarışmada kendilerine başarılar diliyorum."