Türkiye'nin İlk Lens Fabrikası, 80 Ülkeye Lens İhraç Ediyor

2005 yılında kurulan ve Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Anadolu Tıp Teknolojileri firması, tam 13 yıldır yurtdışına göz içi katarakt ve kontakt lens ihracatı yapıyor.

Türkiye'nin ilk göz içi lens üretim tesisi olan fabrika, yılda 400 bin adet lens üretiyor. Üretilen lenslerin hem iç hem dış pazarda satışa sunulduğunu belirten fabrika genel müdürü Alper Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.

Tamamen yerli ve milli bir firma olduklarını belirten Kılınç, ihtiyaç duyulması halinde fabrikalarında senede 1 milyon kontakt lens üretebilecek kapasitelerinin olduğunu belirtti. 80 ülkeye ihraç edilen kontakt lenslerin, aynı zamanda ülkemizde gerçekleşen katarakt ameliyatları için hastanelere de gönderildiğini söyledi.

Alper Kılınç sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllık 150 bin adet lens ihracatımız bulunmaktadır. Türkiye'de kullanılan ürünlerin büyük çoğunluğu yurt dışından gelmektedir, ithal edilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı birçok ürünün fiyatlarında yükselmeler olmakta. Anadolu Tıp Teknolojileri AŞ olarak Sivas'taki fabrikamızda yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz ürünlerle Türkiye'de bütün hastanelerde kullanılan kontakt lens ihtiyacını Türk lirası bazında ve çok daha ekonomik olarak karşılamaya talibiz."