Türkiye’nin İlk Milli Havan Silahı Sistemi Alkar Hazır

ASELSAN tarafından geliştirilen ve hem sabit tesislerde hem de farklı araçlarda kullanılabilen havan silahı Alkar, kullanıcı birliğe ulaştı. Alkar ismi ‘Bitirici, Yok Edici’ anlamına geliyor.

Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişimi artıyor. Yerli ve milli savunma sanayi oluşturarak dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye, bu amaçla büyük küçük demeden her türlü ekipmanını kendisi üretiyor.

TSK’nın en önemli tedarikçilerinden olan ASELSAN’ın yeni otomatik havan silahları, BMC’nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran’a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Alkar’a ”Mehmetçik’in yeni süngüsü” lakabı takılırken, 120 milimetrelik silah ASELSAN tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi.

Alkar’ı aslında ilk olarak 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı’nda görmüştük ancak havan silahının bir dizi teste sokulması gerekiyordu.

Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan testlerden başarıyla geçti. Otomatik havan silahının kullanıcı eğitimleri de tamamlandı.

Alkar, ilk milli otomatik havan silahı olarak tarihe geçti. Muadillerinden daha fazla atış sönümleyen havan silahı, 4x4 araçlar dahil pek çok araca entegre edilebiliyor. Silahın yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep görmesi bekleniyor. Dünya üzerinde araç üstü 120 milimetre havan silahı üretebilen firma sayısı pek de fazla değil. Bu anlamda ASELSAN önemli bir başarıya imza atmış durumda.

Menzili 1,5 km ile 8 km arasında değişen Alkar’ın atışa hazırlanması 1 dakikanın, mevzi değiştirmesi de 10 saniyenin altında sürüyor.

Alkar’ın mermisi namluya otomatik yüklenirken, gelişmiş hızlı ve hassas elektromekanik taret sistemli namlu 360 derece dönebiliyor. Böylece 3 normal havan silahı ile aynı etkiyi tek başına yapabiliyor.

Balistik hesaplamada kullanılan meteorolojik verileri sayısal haberleşme ile alabilen Alkar, her koşulda kullanılabiliyor.