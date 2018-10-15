Türkiye'nin İlk Silah İhtisas OSB'si Kırıkkalede Kuruluyor

2019'un Şubat ayında imalata geçmesi beklenen ve savunma sanayisi için üretime büyük katkı sağlaması beklenen İhtisas OSB'sinde fabrika inşaatları başladı.

Kırıkkale'de altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında, 2017 yılından beri arsa tahsis işlemleri süren Silah İhtisas OSB'de 4 farklı yatırımcının fabrika inşaatları başladı. Yerli ve milli üretim olacak her türlü silah, uçaksavar, tabanca, uzun ve kısa namlulu top, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımların imalatı gerçekleştirilecek.

Bölgede fabrika inşaatları başlayan 4 yatırımcı şirketten biri olan Sinerji Enerji Sistemleri'nin sahibi Adnan Duman, 2023 yılına değin 25 milyar dolarlık ihracat hedefini anımsattı. Duman, Türkiye'nin coğrafi konumunun savunma sanayisinde gelişmeyi bir zaruret haline getirdiğini belirtti.

Adnan Duman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ülke güvenliği söz konusu olunca hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bu anlamda, bizim ana müşterimiz olan Kırıkkale'nin ve ülkemizin medarıiftiharı, ülkemizin savunma sanayisinde lokomotifi MKEK'tir. Tedarikçisi olduğumuz MKEK ile yapılan sözleşmeler neticesinde birçok proje başarıyla tamamlanmıştır. Ülkemizin ekonomi kıskacından kurtulması ve katma değeri yüksek ürün elde etmek için bu yatırımın kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır."

İnşaatın şu sıralar %50 seviyelerine ulaştığını ve başlangıç yatırımlarının 15 milyon lira olduğunu belirten Duman, 15 Şubat 2019'da üretime geçileceğini kaydetti.

Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırımın tamamlanmasıyla kısa vadede 100 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. İl ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Biz bu fabrikada MKEK'in tedarikçisi olduğumuz için ana mühimmat ve silah parçaları, bunlarla ilgili alt sistemler üreteceğiz. Başta ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76 ve MPT-55 üzerine birçok projesini yapmış olduğumuz ürünler vardı. İnşallah bunları geliştirip MPT-76 ve MPT-55'in ana tedarikçi firmalarından biri olacağız. Mühimmat bölümünde ise uçak bombalarıyla ilgili daha önce birçok çalışmamız vardı. Burada da uçak mühimmatlarının 500 ve 2 bin libre olmak üzere bunların alt sistemlerini üretip, MKEK ya da yurt dışına ihracını gerçekleştireceğiz."