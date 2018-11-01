Türkiye'nin İlk Süpersonik Raylı Test Hattı Açıldı

2 kilometre uzunluğundaki TÜBİTAK SAGE Süpersonik Raylı Test Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

TÜBİTAK SAGE Raylı Test Hattı ve hattın bulunduğu Test Kampüsü, Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu, Yapıray Genel Müdürü Volkan Okur Yılmaz, Yapı Merkezi İDİS Genel Müdürü Tamer Taşkın ve TÜBİTAK Üst Yönetiminin yer aldığı törenle hizmete açıldı. Kampüsün içerisinde yer alacak olan yapılarda, delici delme etkinliği, savaş jetlerinde fırlatma koltuğu testleri ve ivme testleri gibi çok çeşitli simülasyonlar yapılacak.

Proje ile özellikle dış ülkelerin altyapıları kullanılarak yapılan testlerin ülkemizde de yapılabilmesi ve bu sayede milyon dolarları bulan masraflardan kurtulmak mümkün olacak. Ayrıca raylı test hattı ile roket motorları yardımıyla saatte 1200 kilometreyi aşan hızlara çıkılacak ve bu sayede süpersonik hızlardaki davranışlar test edilebilecek.

Test kampüsü ve kampüste yer alan bütün yardımcı binalar, YAPI MERKEZİ ve TÜBİTAK SAGE iş birliği ile tasarlandı. Kampüsün içerisinde kontrol binası, müşteri kabul binası, enerjik malzeme deposu ve enerjik malzeme bütünleme atolyeleri bulunuyor. 1280 m² inşaat alanına sahip 9 adet servis binası ve 2000 metre uzunluğunda bir raylı test hattı yer alıyor.