Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Avrupa'nın en iyi sürücüsüz metrosu seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) cephesinden gelen açıklamaya göre ünlü sivil toplum kuruluşu UITP, tek seferde 500'den fazla yolcu taşıyabilen metro hatlarını inceledi.

Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Bangalore, Fildişi Sahili, Hong Kong ve Canberra gibi metro şehirlerinde ofisleri bulunan UITP'nin araştırmasıyla sürücüsüz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Avrupa'da 1. oldu.

İBB'nin açıklamasına göre İstanbul'daki sürücüsüz metro hattı, dünyada sürücüsüz ulaşım sağlayan 62 adet metro hattı arasında ise 3. olmayı başardı. Tek seferde 620 kişiyi taşıyabilen hat, 859 kişi kapasiteli Barcelona ve 722 yolcu kapasiteli Paris metrolarının hemen ardından 3. sıraya yerleşti. 15 Aralık 2017'de hizmete giren ve 25 milyondan fazla yolcu taşıyan hatTın ikinci etaBı ise bu güne dek 2.5 milyona yakın yolcuya hizmet verdi.