İstanbul Üniversitesi Genetik Kulübü (İÜGEN), Türkiye'nin ilk ve tek öğrenci tabanlı Biyogirişimcilik Zirvesi olan BioPeak ile önde gelen biyogirişimcileri bir araya getirmeyi planlıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek öğrenci tabanlı Biyogirişimcilik Zirvesi olan "BioPeak", ülkemizdeki önde gelen biyogirişimcileri, girişimlerinin neler olduğunu, bu süreçte neler öğrendiklerini, yaşadıkları zorlukları ve tecrübelerini paylaşacakları, aynı zamanda biyogirişimciliğin ülkemizde tanınması ve teşviki için, girişimcilerle öğrencileri ve akademisyenleri buluşturmayı hedefleyen bir etkinliktir.

Etkinlik katılımcıları

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal

Gıda ve Kimya Mühendisi Duygu Yılmaz (Biolive)

Dr. Yusuf Yeşil (Yesil Science)

İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Yeliz Doğan Merih

Sağlıkta İş Birliği Platformu kurucusu Prof. Dr. Melih Bulut

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Necdet Mekki Ergül (Nanortopedi)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) Mentörlerinden Serdar Akın

İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı BioPeak, 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak için buraya tıklayabilir, etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.