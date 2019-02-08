VR Aksiyon Oyunu Dede Korkut Chronicles Yayınlandı

2017 yılında Kayıp Efsaneler'i oyuncularla buluşturarak adından söz ettiren Bond Game Studio, şimdi de Dede Korkut Chronicles'ı piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz yıllarda Kayıp Efsaneler ile adından söz ettiren Bond Game Studio, şimdi de Samsung Gear VR kullanıcıları için yeni oyununu yayınladı. Aksiyon/Macera türündeki Dede Korkut Chronicles, Oculus Store'daki yerini aldı.

VR teknolojisinin kullanıcılar ve geliştiriciler için sağladığı özgürlük alanın sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen Dede Korkut Chronicles, kullanıcılara sanal gerçekliğin tüm imkanlarını ve Gear VR deneyimiyle bambaşka bir dünyaya gitme imkanı sunuyor.

Tek bir anlatıcıyla değil, oyundaki tüm karakterlerle diyalog halinde olarak bir masalı yaşayacağınız oyunda, Gear VR kumandasıyla el becerilerinizi de en üst seviyede test etme şansı yakalayabiliyorsunuz.

Oyunun resmi Samsung Oculus Gear VR sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyunun fiyatı 4 dolar olarak belirlendi.