MÜSİAD EXPO’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen High Tech Port’ta Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız deniz aracı (İDA) ortaya çıktı.

Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen bu araçlarda oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleri yer alıyor.

Görev bilgisayarına yüklenen rotayı takip edebilen bu araç, mürettebatlı gemilerin görev yapmasının zor olduğu koşullarda, deniz sınırlarının güvenliğinde ve düzensiz göç ile mücadelede kullanılabilecek.

Firmanın Genel Müdürü Hakan Kayacı da İDA ile ilgili bilgiler verdi. Kayacı, “Bizim 5 yıldır üzerinde çalıştığımız, yazılımından tutun da, üretimine kadar her şeyi kendimize ait bir ürün. Mersin’de üniversite, teknopark ve sanayi işbirliği ile hazırlandı. Prototipini geliştirdik. Bunun kullanım amacı düzensiz göçlerde, sahil güvenliğimizin sağlanmasında kullanılmak amacıyla üretilmiş durumda. Bunlar denizlerin zor koşullarında bile hizmet verecek şekilde tasarlandı. Örneğin bizim milli sondaj gemimiz Fatih’in güvenliğini sağlamak için bir bekçi görevi görebilir. En büyük özelliği içinde insan olmadığı için üzerine silah entegre edilebiliyor. Radar ve uydu sistemleriyle kumanda edebiliyoruz. Herhangi bir tehlike durumunda bu araçlar hem silahlı olarak güvenlik görevi görebilir hem de Sahil Güvenliğe bilgi vererek anında müdahale için zemin hazırlar” ifadelerini kullandı.