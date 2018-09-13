Türkiye'nin Köye Kurulmuş İlk Uzay Gözlemevi Kapatıldı

Türkiye'nin bir köye kurulmuş ilk uzay gözlemevi olma unvanına sahip olan Astro Cumali, ilgisizlik nedeniyle kapatıldı.

Uzaya olan merakınız için en fazla ne yapabilirsiniz? Muhteşem bir doğa olayını izlemek için şehir dışında bir yerde kamp kurabilirsiniz ya da bir Tam Güneş Tutulması’nı izlemek için gezegenin diğer yarısına seyahat edebilirsiniz. Ordu’nun Sayacabaşı köyünde doğan Cumaittin Turap, uzaya olan aşkı nedeniyle Türkiye’nin bir köye kurulmuş ilk uzay gözlemevini oluşturdu.

6 yaşında izlediği bir ay tutulması ile uzay merakı başlayan Turap, 70'li yılların başında çalışmak için İsviçre'ye gitti ve Avrupa’da uzayı inceleyebileceği teleskoplarla yakından ilgilenerek uzay hakkında araştırmalar gerçekleştirdi. Turap, uzayla ilgili çalışmalarını anavatanında sürdürebilmek için Türkiye’ye her gelişinde çeşitli boyutlarda teleskopları yanında getirdi.

Köydeki evinin bir bölümünü küçük bir gözlemevi haline getiren Turap, kuracağı uzay gözlem istasyonunun ilk adımlarını da atmış oldu. Günümüzden 12 yıl kadar önce köyün zirvesine Türkiye’nin bir köye kurulmuş ilk uzay gözlemevini kurdu. Astro Cumali adıyla açılan bu gözlemevi Turap’a 1 milyon TL’ye mal oldu fakat ilk açıldığı yıllarda hem yurt içinden hem de yurt dışından pek çok kişi tarafından ziyaret edildi.

Bir dönem öğrencilerin de fazlasıyla ilgisini çeken gözlemevi, son yıllarda ise kelimenin tam anlamıyla unutulmuş durumda. Birkaç yıldır neredeyse hiç ziyaretçi gelmeyen gözlem evi, kurucusu Cumaittin Turap tarafından kapatılmış durumda. Turap, köyden taşınarak Ege Bölgesi’ne yerleşmeyi ve gözlemevini de buraya taşımayı planlıyor. Gözlemevinin yeni yuvasında nasıl bir ilgi ile karşılaşacağı ise şu an için bir muamma.

Gözlemevine olan ilgisizliğin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirten 72 yaşındaki Turap, ‘’Memleketimde güzel bir tesis kurdum. İsviçre'den 12 adet özel teleskop ile araç ve gereçler getirdim. Dünyanın her tarafından buraya büyük bir merak vardı. Burayı görebilmek için yurt dışından gelenler bile vardı. Artık gözlemevi ile ilgilenen yok. Maalesef destek de, ilgi de yok. Bu nedenle ben de gözlemevini Ege'ye taşıyacağım. Hiç değilse orada yerleşeceğim şehri incelerim. Burada büyük bir imkan var ama maalesef uzaya ilgi gösteren kimse yok.’’ dedi.

Gözlemevine destek verilmediğini belirten Turap, ‘’Gözlemevimizde bütün imkanlar var. NASA'ya da üyeyim. Dünyanın herhangi bir yerindeki güneş tutulmasını buradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. İmkanlar çok ama destek yok. Gözlemevini şu anda kapalı tutuyorum. Gelmek isteyen olursa telefonla arıyorlar. Buraya kadar gelen kişileri de geri boş göndermek istemiyorum. O nedenle açıp gezdirdikten sonra tekrar kapatıyorum. Teleskopları satın almak isteyenler oldu, çok da iyi para teklif ettiler fakat satmadım. Satmayı da düşünmüyorum.’’ şeklinde konuştu.