Türkiye'nin Mobil Trafiğinde 2017'ye Göre %2.7 Artış Yaşandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan elde edilen bilgilere göre ülkemizde mobil trafik bir sene içerisinde %2.7 arttı.

Türkiye'de mobil trafik, geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine göre %2,7 artarak 68,9 milyar dakika oldu. Bir önceki sene ise bu rakam 67,13 milyar dakikaydı. Aynı zamanda Temmuz-Eylül 2018 döneminde gerçekleşen mobil trafik, yılın ikinci çeyreğine göre %2 artış gösterdi.

İşletmeci bazında değerlendirildiğinde ise kullanımı en çok artan operatörün Turkcell olduğunu görüyoruz. 2018'in üçüncü çeyreğinde, 2017'ye göre, Turkcell'in mobil trafiği yüzde 3,7, Türk Telekom'un mobil trafiği ise yüzde 2,3 arttı. Vodefone ise son bir sene içerisinde bir düşüş yaşadı ve trafiğinde yüzde 2.2 gerileme yaşandı.

2018'in üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ülkeler arasında Almanya ilk sırada. Almanya'yı İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan ve Hollanda takip ediyor. En fazla trafik alınan ülkeler sıralamasında da tahmin edeceğiniz üzere Almanya yine ilk sırada. Listenin diğer ülkeleri ise sırasıyla Avusturya, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Fransa.