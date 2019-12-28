Bir süredir ülke gündeminde olan ve nihayet dün tanıtılan yerli otomobil, Türkiye gündeminin yanı sıra dış basında da oldukça ilgi gördü. Biz de bu yazımızda yerli otomobil hakkında dış basında atılmış olan manşetleri bir araya getirdik.

Dün düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik ile ilk defa beğeniye sunulan yerli otomobil, tanıtıldığı andan itibaren gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle tüm sosyal medya ve haber platformlarında konuşuluyor. Ancak yeni tanıtılan otomobil hakkında yalnızca bizler değil, dış basın da oldukça ilgili gibi görünüyor.

Yerli otomobil, dün düzenlenen tanıtımdan beri dünyanın önde gelen pek çok haber sitesinin manşetinde kendine yer edindi. Paylaşılan haberlerin içeriğiyse genel olarak aracın tanıtımı ve projenin geleceği hakkındaydı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan dış basında yerli otomobil hakkında çıkan haberlere ve atılan başlıklara biraz daha yakından bakalım.

Daily Mail: Tesla’ya rakip

Daily Mail, yerli otomobil tanıtımını Twitter hesabından “Türkiye, elektrikli otomobilini tanıttı” başlığıyla duyurdu. Haber içeriğinde ayrıca “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’ya rakip olmasını umduğu prototip TOGG aracını tanıttı” ifadelerine de yer verildi.

Reuters: Türkiye, 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı

El Cezire: Türkiye, ilk tamamen yerli otomobilini tanıttı

Haber başlığında Türkiye’nin ilk tamamen yerli otomobilini tanıttığına yer veren El Cezire, haber içeriğindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer verdi.

The Washington Post: Türk lider, ilk yerli otomobilin prototipini tanıttı

The Washington Post, haber içeriğinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin yalnızca yurt içinde satılmasını amaçlamakla kalmadığını ve Avrupa’dan başlayıp küresel bir marka olmasını istediğini belirtti.

Yerli otomobil, 2021 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde açılacak olan üretim tesislerinde üretilecek. 2022’de tüm Türkiye’de şarj altyapısnın hazır olacağı belirtilirken, otomobillerin seri üretimine ise 2022 yılında geçilecek. Yerli otomobil hakkında herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz.