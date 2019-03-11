Türkiye’nin Silah İhracatı %170 Arttı

SPRI’nin açıkladığı yıllık silah ticareti raporlarına göre Türkiye, 2014-2018 döneminde silah satışını 2009-2013 dönemine göre yüzde 170 arttırdı. Aynı dönemde dünyada silah pazarı %7,8 büyüdü.

Stockholm Barış Antlaşmaları Enstitüsü SIPRI’nın açıkladığı küresel silah transferi raporunda son yıllardaki silah ticareti mercek altına alındı. Silah ticareti 2014-2018 yılları arasında yüzde 7,8 artış gösterdi. En çok silah ihraç eden ilk beş ülke sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin oldu. Türkiye ise 14’üncü sırada yer aldı.

Raporda Türkiye ve Güney Kore’nin bu alandaki atılımına dikkat çekildi. Güney Kore %94, Türkiye ise %170 artışla silah ihracatını ciddi oranda arttırmış oldu. Raporda her iki ülkenin de silah ihracatını arttırmayı desteklediği ancak bu türden politikaların uzun vadeli olamadığı belirtildi.

Türkiye’nin bir numaralı müşterisi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE’ye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30’unu oluşturuyor. Onu %23 ile Türkmenistan ve %10 ile de Suudi Arabistan takip ediyor.

Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir en çok silah ithal eden 5 ülke oldu. Türkiye, 2014-2018 dönemindeki silah ithalatını %21 azalttı. Yerli silah sanayine yönelen Türkiye, bu listede 13. sırada yer aldı.

Ortadoğu’ya silah transferi %87 artış gösterirken, ABD’nin silah ihracatının yarıdan fazlasının (%52) bu bölgeye yapıldığı belirtildi.