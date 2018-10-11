Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm ve tanıtım etkinliklerinde 'Turkish' kelimesinin ön planda tutulacağını açıkladı.

Bundan birkaç yıl önce yoğun olarak tartışılan ve 'Turkish Made' mi yoksa 'Made In Turkey' mi sorusunu beraberinde getiren konu yeniden gündeme geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, THY Genel Müdürlüğü'nde havayolu ulaşım hatları ile ilgili hazırlanan 'Direkt Turizm Hamlesi' protokolünün imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde ülke turizmine yön verecek bir program hazırlamakta olduklarını belirten Ersoy şunları kaydetti:

"15 sene önce fuarlar çok cazip turizm tanıtım alanlarıydı, turizm cazibe merkezleri fuarlarda tanıtılıyordu. Yalnız son 15 senedir iletişim teknolojilerinde, iletişim araçlarında çok ciddi değişiklikler oldu. Yeni teknolojiler devreye girdi ve insanların iletişim alışkanlıkları değişmeye başladı. Sosyal medya, dijital platformlar ön plana çıkmaya başladı. Klasik iletişim metotlarından uzaklaşmaya, yeni teknolojilere geçmeye başladı insanlar. Biz de bunları düşünerek tanıtım politikamızda eski klasikleşmiş yöntemlerden vazgeçmeye başlayacağız."

Daha sonra 'Turkey mi? Turkish mi?' konusuna da değinen Ersoy, yeni dönemde 'Turkish' kelimesinin daha çok kullanılacağını belirtti:

"Yeni stratejimizde teknolojinin yeni iletişim araçlarını ön planda tuttuğumuz, yapay zekalarla hedef kitleleri belirleyip, nokta atışı yaptığımız yeni bir tanıtım politikasıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok yakında bununla da ilgili detaylı tanıtım politikamızı da devreye alacağız. Ayrıca yılsonuna kadar yeni bir tanıtım sloganıyla yeni bir tanıtım programıyla ve yeni bir ajansla tekrar tanıtım operasyonuna başlıyoruz. Burada da ciddi bir değişikliğe gitmek istiyoruz. Bundan sonra “Turkey” yerine “Turkish” olsun diyoruz. Turkish otels, Turkish destinations… Turkish’in ön planda olduğu yeni bir tanıtım projesiyle Türkiye’yi tekrar turizm alanında atılımlar yaparak devreye almaya çalışıyoruz."