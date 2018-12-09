Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtılan TRobot, ufak boyutu ve keşif-gözetleme konusundaki başarısıyla dikkat çekti.

HayZek Savunma, askeri iletişim sistemleri, askeri batarya sistemleri, polis ve jandarma ekipmanları, askeri araç ve ekipmanları, silah ve mühimmat alanlarında hizmet veren bir şirket ve 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' kapsamında yeni 'Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı'nı tanıttı. TRobot adındaki bu araç, operasyon kamerası olarak kullanılacak.

HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, aracın mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini belirtti. Bu sayede güvenlik güçleri tehlike arz eden bölgelere girmeden durumu kontrol edebilecek.

Türkeş araçla ilgili "Aracımız atılması, düşmesi durumunda ters dönmüyor, kırılmıyor. Aracın kumandasından ortamı görebiliyoruz. Ürünümüzde 4 saat ömre sahip lityum batarya var. Çelik gövde ve alüminyum yapıya sahip. Plastik tekerlekler ortama göre değiştirilebilir. Yüksek yerlere çıkması için ürünün tekerlekleri tırmanmaya uygun olacak şekilde değiştirilebiliyor." ifadelerini kullandı ve 1 kilometre yarı çapa sahip alanda uzaktan kontrol edilebildiğini belirtti.

Ürünün geliştirilmeye devam ettiğini belirten Türkeş, "Aracımız şu anda geliştirme aşamasında. Güvenlik güçlerinin isteklerine göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştiriliyor. Aracın ağırlığı üzerindeki donanımlara bağlı olarak 350 ile 480 gram arasında değişiyor." diyerek kullanım alanına göre aracın şekllenebileceğini ifade etti.