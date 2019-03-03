700 kg faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip olan Anka-2'nin bu sene içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Türkiye’nin şu an kullandığı İHA (İnsansız Hava Aracı) sistemine göre daha fazla yük taşıyabilecek yeni İHA’sı Anka-2’nin bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği düşünülüyor.

Türkiye’de İHA sistemi çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, Anka-2’nin öncesinde 24 saat uçuş süresine sahip Anka Blok-B’yi, ardından da uydudan kontrol edilebilen, menzili binlerce km’yi bulan Anka-S İHA’larını geliştirdi.

Önceki tecrübelerin üst üste konulduğu Anka-2 ise 2 motorlu, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek bir İHA. Ayrıca 24 saat uçuş süresine sahip olan hava aracı, 700 kg’dan fazla faydalı yük taşıyabilme kapasitesine de sahip.

Anka-2 projesinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve müttefik ülkeler için geliştirildiğini söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Anka-2'nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. Anka-2'yi Anka platformunun üzerine inşa ettik. TUSAŞ'ı bundan sonra da böyle göreceksiniz, bir platformu temel alarak üzerine başka bir platform inşa edeceğiz. Bu yaklaşımda birinci platform vakit almış, yüksek maliyetli olmuş olabilir ancak ikinci platform çok daha kısa zamanda ve çok daha uygun maliyetlerle ortaya konulabiliyor. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka'yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık. Atak-2 helikopterimiz de benzer bir yaklaşımla daha önce üretilen Atak helikopteri üzerine kuruluyor. Bir önceki ürünü baz alarak çok daha iyi ikinci bir ürün geliştirmeyi sürdüreceğiz. Böylece farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ürün aileleri oluşturacağız” dedi.