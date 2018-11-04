Türksat uydularının yeni modelleri 2020 ve 2021 yılları arasında fırlatılacak. Ayrıca, tamamen yerli olacak Türksat 6A’nın da yakın tarihte tamamlanması bekleniyor.

Dünyadaki uydu ekosisteminin en popüler fuar alanlarından olan Global Satellite Show, kapılarını dördüncü kez Türkiye’de açtı. 1 ila 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen fuar, TRT’nin iletişim sponsorluğu altında gerçekleşti. Türksat’ın stratejik partner olarak yer aldığı fuarda, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan canlı yayınla bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma dışında, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskur, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, TRT Genel Müdür Yardımcı Murat Akgüç ve RTÜK Başkanvekili Esat Çıplakgibi isimler fuarda yer aldı.

Canlı yayınla görüşme yapan Turhan, “Uydu ve yayıncılık alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu nedenle vizyonla ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı yer olarak imal ediyoruz. 6A uydumuz, Ankara - Kahramankazan’daki tesislerimizde tamamen yerli olarak kendi mühendizlerimizle gerçekleştiriliyor. Türksat 5A ve 5B uygularımız ise ülkemize dünya üzerinde daha geniş bir alanda uydu yayını yapma imkanı sağlayacak. Airbus Defence and Space firmasıyla geçen sene yaptığımız sözleşme çerçevesinde Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretimi de süratla devam ediyor. Şu anda uydular en son kritik gözden geçirme aşamasında. Türksat 5A’ı 2020 yılında, Türksat 5B’yi de 2021 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” diyerek uydu dünyasında merak edilen sorularını yanıtladı.

Yerli Uydu Türksat 6A’nın Yapımı 2020’de Tamamlanacak

Turhan’ın açıklamalarının ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise, yaptığı açıklamada, “Uydu serüvenimiz Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde 1978 yılında kurulan ilk yer istasyonu AKA-1 ile INTELSAT üzerinden Atlantik Bölgesi uyduları kullanılarak 3 ülke ile haberleşme sağlanmasıyla başladı. 11 Ağustos 1994'te nihayet Türkiye de uzaydaki maddi varlığına kavuştu. Ülkemizin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası'ndan fırlatılarak uzaydaki yolculuğumuz başladı. 1996 yılında ise Türksat 1C uydusunun fırlatılmasıyla uydu filomuz güçlendi. 2001 yılında fırlatılan Türksat 2A uydusu ile Türkiye, uydu işletme kabiliyeti olan ülkeler arasında yer aldı. Bugün ne mutlu ki Türksat 3 haberleşme ve 3 gözlem uydusundan oluşan uydu filosuyla dünya liginde yer alıyor. Milli uydu ekosistemimizin geliştirilmesi, uzay ve uydu teknolojilerinin altyapısının kurulması için çalışıyoruz. Uzay Sistemleri ve Test Merkezi’nde Türksat 6A uydumuzun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız 2020 yılının sonunda Türksat 6A'nın üretimini tamamlamak” dedi.

Sektör, son yıllarda yavaş yavaş internete doğru kaysa da kaliteli hizmet veren uydular her zaman işimize yarayacaktır.