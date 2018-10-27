Türkiye'nin Yüzde 88.7'si Tipinden Memnun

Türk Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin yaptırdığı araştırmaya göre, halkımızın çok büyük bir kısmı dış görünüşünden memnun.

Altı ilde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de estetik ihtiyacı duyduğunu belirtenlerin oranı sadece yüzde 6. Soru "Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?" olarak sorulduğunda ise "Evet" diyenlerin oranı yüzde 68'e fırlıyor. Güzelleşmek için değil ama genç kalmak için bıçak altına yatmayı tercih ediyoruz yani.

Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da 610 gönüllü ile yapılan araştırmada kişilere güzellik algıları ve estetik uygulamalarla ilgili görüşleri soruldu.

Araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Özmen, "Toplumun önemli bir kısmı estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum' deseler de yaşlanmayı geciktirip, gençliği uzatacak formüller peşindeler. Dünyada en çok estetik işlem yapılan 8 ülkeden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor" diyerek durumu açıklıyor.

Prof. Dr. Akın Yücel, sonuçların insanımızın güzelliğe büyük önem verdiğini ve genç kalmayı önemsediğini gösterdiğini belirtti. Halkımızın en büyük sorunları olarak kilo fazlalarını gördüğünü, onu burnun takip ettiğini belirtti.

Dernek Başkanı Prof. dr. Süha Ayhan ise doktorların talebe yetişemediğini belirterek, saç ekimi gibi ufak operasyonların artık doktor olmayan kişilerce yapıldığına dikkat çekti. Halkımızı ucuz hizmetlere karşı uyaran Ayhan, "Bir şey ucuzsa orada sıkıntı vardır, dikkatli olun" dedi.