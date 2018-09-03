Türkiye Nüfusunun Yıllara Göre Geçirdiği Değişim

Türkiye’nin nüfusu 2017'de, 2016 yılına kıyasla 1 milyona yakın bir artış göstererek 80.810.525 kişi oldu. Nüfusun hızla arttığı Türkiye’de en kalabalık il, 15 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul.
İstanbul mevcut nüfusu ile, bir şehir olarak, dünyadaki 125 ülkeden daha kalabalık! Türkiye’de en az nüfusa sahip il ise, 80.417 kişi ile Bayburt.
1927'den başlayarak Türkiye nüfusunu ele aldığımız listede, nüfusun ne denli hızlı bir şekilde arttığı da gözler önüne seriliyor...
Türkiye nüfusu:
1927 - 13.648.270
1935 - 16.158.018
1940 - 17.820.950
1950 - 20.947.188
1960 - 27.754.820
1970 - 35.605.176
1980 - 44.736.957
1990 - 56.473.035
2000 - 67.803.927
2010 - 73.722.988
2015 - 78.741.053
2017 - 80.810.525
2018 - 82.124.580