Türkiye Nüfusunun Yıllara Göre Geçirdiği Değişim

Sürekli ve hızlı bir biçimde artan Türkiye nüfusu, artık 80 milyonun üzerinde.

Türkiye’nin nüfusu 2017'de, 2016 yılına kıyasla 1 milyona yakın bir artış göstererek 80.810.525 kişi oldu. Nüfusun hızla arttığı Türkiye’de en kalabalık il, 15 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul.

İstanbul mevcut nüfusu ile, bir şehir olarak, dünyadaki 125 ülkeden daha kalabalık! Türkiye’de en az nüfusa sahip il ise, 80.417 kişi ile Bayburt.

1927'den başlayarak Türkiye nüfusunu ele aldığımız listede, nüfusun ne denli hızlı bir şekilde arttığı da gözler önüne seriliyor...

Türkiye nüfusu:

1927 - 13.648.270

1935 - 16.158.018

1940 - 17.820.950

1950 - 20.947.188

1960 - 27.754.820

1970 - 35.605.176

1980 - 44.736.957

1990 - 56.473.035

2000 - 67.803.927

2010 - 73.722.988

2015 - 78.741.053

2017 - 80.810.525

2018 - 82.124.580