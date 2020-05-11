Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve 3T Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Online Drone Gençlik Kupası başvuruları başladı. 19 Mayıs'ta düzenlenecek yarışma, Türkiye Hava Sporları Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Meraklıları için oldukça ilgi çekici bir etkinlik olan Türkiye Online Drone Gençlik Kupası başvuruları başladı. 19 Mayıs’ta düzenlenecek olan etkinlik, elemeler sonrası seçilecek 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla Türkiye Hava Sporları Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın farklı yerlerindeki aynı konseptli yarışmalara benzeyen bu etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve T3 Vakfı’nın düzenlediği organizasyonla birlikte dünyada ilk kez Türkiye’de çevrimiçi bir ortamda resmi bir müsabaka hâline gelecek. Bu sebeple yarışmanın, meraklıları için büyük önem taşıdığını belirtmekte fayda var.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek:

Yarışmanın ana organizatörlerinden olan Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türkiye Online Drone Gençlik Kupası finalinde dereceye girmeyi başaran yarışmacıları çeşitli ödüllerin beklediğinin altını çiziyor.

19 Mayıs tarihinde saat 12.00’da başlayacak olan müsabakanın detayları, Türkiye Hava Sporları Federasyonu internet sitesi ve ilgili sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yarışmaya katılabilmek için gereken şartlara ulaşmak ve aynı zamanda Türkiye Online Drone Gençlik Kupası’na kayıt olmak içinse buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.