Türkiye, Dünyanın İlk Online Drone Yarışına Hazırlanıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türkiye Online Drone Gençlik Kupası’nın özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla düzenlenecek elemeler neticesinde seçilecek 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla 19 Mayıs’ta düzenleneceğini duyurdu.

Son yıllarda sinemadan spora, kargo taşımacılığından askeriyeye kadar pek çok alanda kullanılan drone’lar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir ilgi görüyor. Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen drone yarışları ise yepyeni bir spor dalını ortaya çıkarmış durumda.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), merakla beklenen Türkiye Online Drone Gençlik Kupası’nın 19 Mayıs’ta düzenleneceğini duyurdu, ancak bu seneki yarışma dünyada bir ilke sahne olacak. THSF, organizasyonun özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla elemeler sonrası seçilecek 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Online Drone Gençlik Kupası, 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek

Söz konusu müsabakalar, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun resmi YouTube kanalında yayınlanacak. 19 Mayıs Salı günü başlayacak elemelerde boy gösterecek yarışmacılar, hız, dikkat ve el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede tutarak, rakiplerini alt etmeye çalışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla düzenlenecek olan drone yarışları, dünyada ilk defa online ve resmi bir müsabaka halinde gerçekleşecek. Finallarde dereceye girmeyi başaran sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek.

Drone yarışları, dünyada ilk defa online ve resmi bir müsabaka haline gelecek

19 Mayıs tarihinde 12:00’de başlayacak müsabakanın detayları Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Türkiye Online Drone Gençlik Kupası’na buradan kayıt olabilirsiniz.

Türkiye’de her geçen yıl büyüyen drone pazarı, 2019’da 30 milyon dolara kadar çıkmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) kayıtlı birey sayısının 50 bini, cihaz sayısının 25 bini ve kayıtlı İHA pilot sayısının ise 33 bini geçtiği ifade ediliyor. Tabii, herkesin dilediği gibi drone uçuramayacağını da söylemiş olalım. SHGM, Türkiye’de yetkili kurumlardan izin alınmadan yapılan drone uçuşlarına 14 bin 705 TL'yi bulan yüksek para cezaları kesiyor.