Fiyatlarıyla Cepleri Yangın Yerine Çeviren 10 Popüler Oyun

Dolar kurunun yükselişiyle birlikte oyunların etiketleri katlanarak artışa geçmişti. Özellikle konsol oyunlarının PC oyunlarına kıyasla daha yüksek olduğu sektörde, artık her iki platforma ait oyunlar da çok pahalı bir noktada. Eğer belirli bir tutardan daha fazlasını oyunlara harcamaya çekiniyorsanız, bu listeye bakarken bile cepleriniz ferahlayacak.

Oyunlar, eğlence dünyasının en popüler alanlarından birisini oluşturuyor. Çoğu zaman “Ben hiç oyun oynanam” diyenleri bile en azından akıllı telefonlarında stres atarken yakalayabiliyoruz. Son zamanlarda ise çeşitli popüler oyunların Türkiye fiyatları, ciddi derecede stres kaynağı olmuş durumda.

PlayStation, Xbox One ve PC platformları için yayınlanan oyunlar, pazardaki domates ve patatesten daha hızlı değer kazandırlar. Dolar kuru ve TL’nin arasındaki farkın hızla açılması, son haftalarda gerileme yaşansa da oyun fiyatlarını bir anda yukarıya çekmişti. Yayıncı ya da dağıtımcıların büyük kısmı oyun fiyatlarını yeniden dengelemek yerine, dolardaki düşüşü “İndirim kampanyaları” şeklinde sunmayı tercih ettiler.

Bugün, sizin için günümüz oyunları arasındaki en popüler 10 oyunu seçip PC, PS4 ve Xbox platformlarındaki fiyatlarını derledik. Bu fiyatlar, içeriği hazırladığımız 26 Ekim Cuma günü geçerli olan fiyatlardır.

FIFA 19: Ultimate

PS4: 669 TL (İndirim ile 434 TL)

669 TL (İndirim ile 434 TL) Xbox: 668 TL (İndirim ile 467 TL)

668 TL (İndirim ile 467 TL) PC: Ortalama 500 TL

PES 19: Legend Edition

PS4: 349 TL

349 TL Xbox (Standart sürüm): 152 TL

152 TL PC: 318 TL

Just Cause 4 - Digital Deluxe Sürümü

PS4: 539 TL

539 TL Xbox: 538 TL

538 TL PC (Gold Edition): 303 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands - Ultimate Edition

PS4: 439 TL

439 TL Xbox: 439 TL

439 TL PC: 349 TL

Devil May Cry 5 - Deluxe Edition

PS4: 469 TL

469 TL Xbox: 299 TL

299 TL PC: 310 TL

Marvel’s Spider-Man Dijital Deluxe Sürüm

PS4: 539 TL

God of War:

PS4: 469 TL

Call of Duty®: Black Ops 4 - Digital Deluxe Enhanced

PS4: 869 TL

869 TL Xbox: 869 TL

869 TL PC: 303 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

PS4: 669 TL

669 TL Xbox: 670 TL

670 TL PC: -

Assassin's Creed® Odyssey – Ultimate Edition

PS4: -

- Xbox (Gold Edition): 699 TL

699 TL PC: 589 TL

Toplam Fiyatlar:

PS4 için toplam fiyat: 9 oyun 5011 TL

Xbox için toplam fiyat: 8 oyun 4334 TL

PC için toplam fiyat: 7 oyun 2672 TL

Sonuç:

Oyun fiyatlarının ne denli yükseldiğini toplam fiyatlara bakınca daha iyi anlıyoruz. Sizce bu fiyat politikiları, Türkiye’deki oyuncuların tercihlerini nasıl etkiler? Düşünce görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.