Fiyatlarıyla Cepleri Yangın Yerine Çeviren 10 Popüler Oyun

Oyunlar, eğlence dünyasının en popüler alanlarından birisini oluşturuyor. Çoğu zaman “Ben hiç oyun oynanam” diyenleri bile en azından akıllı telefonlarında stres atarken yakalayabiliyoruz. Son zamanlarda ise çeşitli popüler oyunların Türkiye fiyatları, ciddi derecede stres kaynağı olmuş durumda.
PlayStation, Xbox One ve PC platformları için yayınlanan oyunlar, pazardaki domates ve patatesten daha hızlı değer kazandırlar. Dolar kuru ve TL’nin arasındaki farkın hızla açılması, son haftalarda gerileme yaşansa da oyun fiyatlarını bir anda yukarıya çekmişti. Yayıncı ya da dağıtımcıların büyük kısmı oyun fiyatlarını yeniden dengelemek yerine, dolardaki düşüşü “İndirim kampanyaları” şeklinde sunmayı tercih ettiler.
Bugün, sizin için günümüz oyunları arasındaki en popüler 10 oyunu seçip PC, PS4 ve Xbox platformlarındaki fiyatlarını derledik. Bu fiyatlar, içeriği hazırladığımız 26 Ekim Cuma günü geçerli olan fiyatlardır.
FIFA 19: Ultimate
- PS4: 669 TL (İndirim ile 434 TL)
- Xbox: 668 TL (İndirim ile 467 TL)
- PC: Ortalama 500 TL
PES 19: Legend Edition
- PS4: 349 TL
- Xbox (Standart sürüm): 152 TL
- PC: 318 TL
Just Cause 4 - Digital Deluxe Sürümü
- PS4: 539 TL
- Xbox: 538 TL
- PC (Gold Edition): 303 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands - Ultimate Edition
- PS4: 439 TL
- Xbox: 439 TL
- PC: 349 TL
Devil May Cry 5 - Deluxe Edition
- PS4: 469 TL
- Xbox: 299 TL
- PC: 310 TL
Marvel’s Spider-Man Dijital Deluxe Sürüm
- PS4: 539 TL
God of War:
- PS4: 469 TL
Call of Duty®: Black Ops 4 - Digital Deluxe Enhanced
- PS4: 869 TL
- Xbox: 869 TL
- PC: 303 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
- PS4: 669 TL
- Xbox: 670 TL
- PC: -
Assassin's Creed® Odyssey – Ultimate Edition
- PS4: -
- Xbox (Gold Edition): 699 TL
- PC: 589 TL
Toplam Fiyatlar:
- PS4 için toplam fiyat: 9 oyun 5011 TL
- Xbox için toplam fiyat: 8 oyun 4334 TL
- PC için toplam fiyat: 7 oyun 2672 TL
Sonuç:
Oyun fiyatlarının ne denli yükseldiğini toplam fiyatlara bakınca daha iyi anlıyoruz. Sizce bu fiyat politikiları, Türkiye’deki oyuncuların tercihlerini nasıl etkiler? Düşünce görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.