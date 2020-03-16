Japon Profesörden Türkiye'ye Özel Corona Virüsü Videosu

Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden korunmak için çok çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunların başında da el yıkama geliyor. Peki, salgından etkilenmemek için başka neler yapabiliriz? Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Akiko Iwasaki, merak edilen bu soruya cevap veriyor.

COVID-19 ya da bilinen ismiyle yeni tip corona virüsü salgının ortaya çıkmasından bu yana üç ay geçti. Yalnızca 90 günlük süre zarfında 150’den fazla ülkeye yayılan ve 170.000 insana bulaşan virüs, bugüne kadar 6.518 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), artık COVID-19’un yayılma merkez üssünün Çin değil, Avrupa olduğunu söylüyor. Öyle ki, Çin’den sonra vaka sayısının en yüksek olduğu yer olan İtalya, geçtiğimiz cuma sadece bir günde virüs nedeniyle 250 insanını kaybetti. Böylece, ülkedeki toplam ölü sayısı 1.809’a ulaştı. Vaka sayısı ise 25.000’e merdiven dayamış durumda. Türkiye’deki durum ise diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha iç açıcı. Türk yetkililerin paylaştığı verilere göre, ülkemizde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı an itibarıyla 18.

Bugün içinde yaptığımız haberde, corona ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın en iyi yöntemlerinden birinin, el yıkama olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Peki, virüse karşı başka hangi tedbirleri alabiliriz? Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İmmünoloji Profesörü Akiko Iwasaki, ‘Türkiye’deki dostlarıma’ başlığı altında kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, el yıkamak dışında neler yapabileceğimizi anlattı.

COVID-19’un, ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi mevsimsel griple benzer semptomlar gösterdiğini belirten Prof. Dr. Iwasaki, yalnızca belirtilere bakarak bu iki hastalığı birbirinden ayırmanın çok zor olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Iwasaki, bunu anlamanın tek yolunun COVID-19 testi yaptırmak olduğunu söylüyor.

Sabunla el yıkamak ve dezenfektan ürünleri kullanmak dışında neler yapılabileceğini paylaşan Prof. Dr. Iwasaki, “Mesela en önemlisi sosyal güvenli mesafeyi ayarlamak. Kalabalık toplanmalardan ve kalabalık yerlerden uzak durmak. Ofise giderek çalışmak yerine evden çalışabilirseniz ve toplu taşımadan uzak durabilirseniz bu da yardımcı olacaktır” diyor.

Evden çalışmanın ve toplu taşımadan uzak durmanın önemine değinen Prof. Dr. Iwasaki, bu tedbirler sayesinde hem kendinizi hem de yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olanlar gibi enfeksiyona yatkın kişileri koruyabileceğinizi söylüyor.