Türkiye pazarına girdiği ilk gününde başı beladan kurtulmayan dünya devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a dair birbirinden ilginç 5 bilgi.

1995 yılından bu yana muhteşem başarılara imza atan ve bir dünya devi haline gelen Jeff Bezos her ne kadar Türkiye pazarına girdiği ilk günlerde sorunlar yaşasa da dünyanın saygı duyduğu bir şirketin kurucusu olma ünvanını taşıyor. Karşınızda sık sık gündeme gelen ünlü girişimci Jeff Bezos'un hayatına dair 5 ilginç bilgi.

Amazon'u İlk Olarak İnternette Kitap Satmak İçin Kurdu

16 Temmuz 1995 yılında “Amazon” macerasını başlatan Jeff Bezos’un ilk amacı yalnızca internetten kitap satmaktı.

Amazon İsmini Sözlükten Buldu

Kurduğu siteye dair isim düşünürken sözlük karıştıran Bezos, Amazon isminde karar kıldı. Pek tabii Amazon Ormanları’nın da şirket isminin akılda kalıcılığına yardımcı olacağını fark etti.

Asistanı ile Dünya Evine Girdi

1990 yılında mesleki hayatını devam ettirdiği D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olan Jeff Bezos, bu şirkette kendisine atanan asistanı ile 1993 yılında evlilik kararı aldı.

Amazon Projesi, Şirket Tarafından Reddedilince İstifa Etti

Amazon fikrini ilk olarak çalıştığı şirkete sunan Jeff Bezos olumsuz cevap alınca istifa ederek hayallerinin peşinden koştu. Bugünün milyarderinin başarısındaki en büyük rol bu kararı oldu.

Uzay Teknolojisine Dair Devasa Yatırımlar Yapıyor

Tıpkı Elon Musk gibi gözüne yükseklere diken Jeff Bezos son yıllarda uzay turizmine dair dev yatırımlara imza atıyor. Üstelik kendisi daha şimdiden Bezos Blue Origin adlı bir uzay turizm şirketine sahip.

Bonus: Servetinden 2 Milyar Dolar Bağış Yapacağını Belirten Jeff Bezos, Samimiyetsiz Bir Lider mi?

Servetinden 2 milyar doları bir çırpıda bağışlayacağını belirten Jeff Bezos’un bu söyleminin bir imaj çalışması olduğu yönünde birçok tartışma mevcut. Özellikle geçmiş dönemlerde Amazon çalışanlarının insan haklarına aykırı koşullarda çalıştığına yönelik haberler, ünlü iş adamının samimiyeti konusunda soru işaretlerine sebep oluyor.