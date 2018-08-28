Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirketin ilk açıkladığı liste, Pocophone F1'in Türkiye'de de satılacağını gösteriyordu ancak güncellenen listede Türkiye'nin adı yer almıyor.

Xiaomi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir lansman etkinliği ile birlikte Snapdragon 845 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefon olan Pocophone F1’i tanıtmıştı. Pocophone F1’in hangi ülkelerde satışa sunulacağı, cihazın güçlü donanımı ve uygun fiyatı ortaya çıkınca çok daha fazla merak edilmeye başlandı.

Xiaomi’nin Pocophone F1’i hangi ülkelerde satışa sunacağını gösteren ilk listede Türkiye’nin de içinde bulunduğu 60’ın üzerinde ülke yer alıyordu. Ancak daha sonra bu liste nedeni bilinmeyen bir şekilde güncellendi ve cihazın satışa çıkacağı ülkelerin sayısında bir azalma meydana geldi. Ne yazık ki güncellenmiş listede Türkiye yer almıyordu.

Tamam da Xiaomi, Pocophone F1’i Türkiye’de satmaktan neden vazgeçti?

Ne Xiaomi ne de Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olduğu açıklanan Evofone konuyla ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirmedi. Tahminler, Xiaomi’nin Türkiye’de bir Mi Store olmadığı için Pocophone F1’i Türkiye’de satışa sunmadığı, resmi bir Mi Store açıldıktan sonra cihazın ülkemizde de satışa sunulacağı yönünde.

Çentikli bir tasarım anlayışı benimseyen Pocophone F1, amiral gemilerini aratmayan donanımı ve orta segment telefonlardan bile uygun fiyatıyla seviyeside bir haksız rekabet oluşturuyor. Xiaomi Pocophone F1’in tüm özelliklerini öğrenmek için buraya, ayrıca cihazın en iyi 7 özelliğini öğrenmek için de buraya tıklayabilirsiniz.