  • Türkiye, Roket Parçası ve Namlu Üretiminde Yerlileşiyor

Türkiye, Roket Parçası ve Namlu Üretiminde Yerelleşmeye Gidiyor

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Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde roket gövdesi ve namlu gibi parçaların üretiminde yerlileştirmeye gidiliyor.

Repkon şirketi, uzun bir süredir yaptığı teknolojik çalışmalarla savunma, havacılık ve sanayii ürünleriyle yurt içinde ve dışında oldukça ilgi görüyor. Şirket, savunma, havacılık ve uzay sanayileri için önemli parçaların üretimini yapabilen makineler sunuyor ve kendisi de bu parçaları seri üretim yapabiliyor.
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Repkon, Türk savunma sanayisinin de bulunacağı 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor. Şirket, rotasyonel soğuk dövme olarak bilinen swaging teknolojisinde yerelleşmeye gidecek. Tamamen dışa bağımlılığına son verecek olan şirket bu sayede farklı kalibrelerdeki namluları üretmeye başlayabilecek. Bu namlular arasında 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetre kalibreli namlular bulunuyor.
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Ayrıca şirket, kısa, orta ve uzun menzilli roket gövdelerinin üretimi konusundaki çalışmalara devam ediyor. 610 mm çapındaki roket gövdesinin Uluslararası Savunma Sanayi Fuar’ında katılımcılara sunulması planlanıyor.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-eli-namluda-gucleniyor/1451787
Etiketler: roket, türk havacılık ve uzay sanayii, namlu
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