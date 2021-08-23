Rusya ile Yeni S-400 Anlaşması İmzalanacağı İddia Edildi

Rusya merkezli Interfax Haber Ajansı, Türkiye ile Rusya'nın yeni S-400 alımları için yeni bir anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Türk yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde en çok tartıştığı meselelerden bir tanesi de Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemleri S-400'lerdi. Bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi satın alması, özellikle de ABD'yi rahatsız etmişti. ABD hükümeti, S-400'ler ile NATO'nun savaş uçakları ile F35'lerin özel sistemlerinin Rusya'nın eline geçeceğini savunarak, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Ancak yapılan açıklamalar ve yaptırımlar, Türkiye'ye geri adım attırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hava savuna sistemine ihtiyacımız vardı. ABD, satışı reddetti. Biz de Rusya'dan satın almak zorunda kaldık. Bu mesele kapanmıştır." çıkışıyla S-400'ler konusunda net olunduğunu dile getirdi. En sonunda da tüm dünyanın tartışır hale geldiği S-400'ler, Türkiye'ye resmen geldi. Ancak birkaç tane daha satın alındığında Türkiye'yi havadan tamamen koruyacak S-400'lerin kullanıma hazır olup olmadığı bugün bile net değil. Şimdiyse bu konuyla ilgili çok dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya, Türkiye ile çok yakında yeni bir S-400 anlaşması yapacağını duyurdu

Interfax Haber Ajansı, Rus silah şirketi Rosoboronexport’un başkanının yaptığı bir açıklamayı tüm dünyaya servis etti. Bu açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın yeni S-400 alımları için imza atmaya çok yakın olduğu ifade ediliyordu. Yani Türkiye, bir ya da birkaç tane daha S-400 satın alacak gibi görünüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Interfax'in haberine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Rusya'dan gelen S-400 açıklaması, Türkiye'nin sosyal medya gündemine oturdu

Interfax Haber Ajansı tarafından servis edilen açıklama, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının gündemi haline geldi. Birkaç saat içerisinde 60 binden fazla paylaşım yapan kullanıcıların bir bölümü, söz konusu anlaşmanın hiçbir işe yaramayacağını çünkü S-400'lerin kullanılmadığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise kararın arkasında olduklarını vurguladılar.