Savunma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi geçen yıla göre ihracatta büyük bir artış elde etti.

Savunma Sanayii ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin geçen yılın 11 aylık döneminde yaptığı ihracat miktarı bu yılın aynı (11 aylık) döneminde %16 artış gösterdi. 2018 yılında önemli sözleşmelere imza atan Savunma Sanayisi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, yılın bitmesine 1 ay kala ihracatta rekora koşuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayınladığı verilere göre Savunma Sanayisi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi;

2011 yılında 883 milyon 845 bin

2012 yılında 1 milyar 260 milyon 810 bin

2013 yılında 1 milyar 388 milyon 803 bin

2014 yılında 1 milyar 647 milyon 799 bin

2015 yılında 1 milyar 654 milyon 88 bin

2016 yılında 1 milyar 677 milyon 116 bin

2017 yılında 1 milyar 739 milyon 453 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın ilk 11 aylık döneminde 1 milyar 535 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı ilk 11 aylık döneminde ise 1 milyar 782 milyon 53 bin dolarlık ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre performansını %16.05 artırdı. Sektörün son yılların Aralık aylarında 200 milyon dolar ihracatın üstüne çıktığı dikkate alındığında bu yılın sonunda sektörün toplamda 2 milyar dolar ihracatı aşarak rekora imza atması bekleniyor.

Savunma Sanayii ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin bu yılın ilk 11 aylık dönemindeki ihracatların en büyük kısmı 644 milyon 29 bin dolarla ABD'ye gerçekleşti. Yapılan ihracatlarda ABD'yi 211 milyon 684 bin dolarla Almanya, Almanya'yı ise 150 milyon 516 bin dolarla Umman takip etti. Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Türk Savunma Sanayii firmalarının gerçekleştirdiği sözleşmeler ile bu sayıların daha da yükselmesi bekleniyor.