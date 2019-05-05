Türkiye, milli seyyar yüzücü köprüsü Samur’la Almanlara karşı mücadele ediyor.

Son dönemde gelişen Türk savunma sanayisi pek çok alanda yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım projesi olan seyyar yüzücü hücum köprüsü de onlardan birisi. Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği en önemli ürünlerden biri olan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, bu sektörde ürünler üreten Alman şirketlerine karşı mücadele ediyor.

Yüzücüleri geliştiren FNSS şirketinin üst yöneticisi Nail Kurt, daha önce Alman firmasının yöneticisi ile arasında geçen diyaloğu açıkladı. Kurt, “Kaç yılda bitecek bu proje, dedi. Yaklaşık 6 yılda dedim. Hiçbir şey yapamazsınız, bir önerim var: ‘Bizden alın bunları, verin Türkiye’ye’ dedi. Bu bir özgün tasarım projesi, bunun altına elimizi koyduk ve başaracağız, destek vermek isterseniz konuşabiliriz dedim. Tabii ki Almanlar desteğe yanaşmadılar. ‘Tamamen hazır alın’a getiriyorlardı. Bu bizim için bir opsiyon değildi. Tabii ki reddettik” diyerek, Alman yönetici ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

2007’de yapılan anlaşmaya göre FNSS olarak Samur’un tasarım, geliştirme ve üretimini üstlendiklerini belirten Kurt, Almanlardan sonra dünyada benzer bir sistem üreten 2. ülke olduğumuzu açıkladı. Güney Kore’den önemli bir talep geldiğini de belirten yönetici, Hyundai Rotem ile bir yerli üretim anlaşması üzerinde çalıştıklarını, anlaşma sağlanırsa Türkiye’nin gururu olabilecek bir başka projeye daha imza atmış olacaklarını açıkladı.

Samur, istenildiğinde karada hareket edip, aşılması zor olan deniz, nehir gibi su birikintilerinin olduğu yerlerde köprü olarak hizmet verebilen, çok amaçlı ve kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 25 dakika içerisinde 150 metrelik bir köprü oluşturma kapasitesine sahip araç, TSK’nın taktik hareket ihtiyaçlarına uygun bir şekilde üretilmiş iken, yurt dışından da ciddi oranda talep alıyor.

Samur, etkin kara performansının yanında suya indirildiği an 360 derece kontrol kabiliyetine sahip oluyor. Araç, su üzerinde “Joystick” ile kontrol edilebiliyor. Samur’lar, tek tek hareket edebildikleri gibi, 150 metre gibi büyük köprüler oluşturmak için birlikte de hareket edebiliyorlar.