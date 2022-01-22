Türkiye'de Son Beş Yılda Kurulan Şirket Sayısı Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'de son beş yılda kaç şirket kurulduğu ile ilgili yeni veriler yayımladı. Veriler incelendiğinde, 2017-2021 yılları arasında kapanan her bir şirket yerine 6 şirketin kurulduğu gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberde 2021 yılında yaşanan ekonomik zorluklara rağmen milyoner patlaması yaşandığını sizlere aktarmıştık. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), milyoner sayısının geçtiğimiz yıl 202 bin kişi arttığını açıklamıştı.

Şimdi de ülkemizdeki şirketler konusunda yeni veriler paylaşıldı. Anadolu Ajansı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından toplanan verilerden derlediğine göre, COVID-19 pandemisinin de dahil olduğu son beş yılda Türkiye’deki şirketlerin sayısında önemli derecede artış yaşandı. Verilerde, son beş yılda kapanan her bir şirket yerine 6 yeni şirket açıldığı ifade edildi.

En çok kurulan şirket türünün ‘limited şirket’ olduğu ortaya çıktı

Yayımlanan verilere göre 2017 yılında 72.871 şirket kurulmuştu. 2018’de 85.279’a çıkan bu sayı 2019’da 84.102’ye, 2020’de 101.318’e yükselerek artışını sürdürdü. Geride bıraktığımız 2021 yılında ise kurulan şirket sayısının yine artarak 109 bin 695’e yükseldiği ifade edildi. Buna ek olarak kapanan şirket sayısının; 2017’de 13.517, 2018’de 12.564, 2019’da 13.197, 2020’de 15.366, 2021’de ise 16.222 olduğu aktarıldı. Bu sayıların karşılaştırılması sonucunda ise kapanan her bir şirket yerine 6 yeni şirketin açıldığı gözlemlendi.

Ayrıca gelen verilerde, en çok kurulan şirket türünün limited şirket (LTD) olduğu da ortaya çıktı. Açıklamalara göre son beş yıllık dönemde kurulan şirketlerin 388.240’ını limited şirketler oluştururken, 64.945’i anonim, 76’sının ise kolektif şirketler oluşturdu. Bunun yanı sıra yabancı sermayeli şirketlerin 2021 yılında beş yıl önceye göre iki kat yükselerek 13.445’e çıktığı kaydedildi. Yabancı ortaklı şirket sayısının bu beş yıllık dönemde 56.577’e yükseldiği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.