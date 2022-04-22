Türkiye'de SUV Satışları, Sedan Satışlarını Ezdi!

Gazeteci Emre Özpeynirci, Otomobil Distribütörleri Derneği'nin verileriyle hazırladığı grafikte SUV satışlarının sedan satışlarını paramparça ettiğini gösterdi. Hatta sedan satışları, Türkiye'de üretilen 3 model olmasaydı daha da dibi boylayacaktı.

Otomobil sektöründe tüm dünyada artan SUV trendi, yakın zamanda Opel’in Insignia modelini sedan olmaktan çıkarıp SUV’a dönüştürmesiyle yeniden somut bir şekilde gözler önüne serilmişti. Dünyada süren SUV trendi, aynı şekilde ülkemizdeki araç satışlarında da kendisini baskın bir şekilde hissettirdi.

Gazeteci Emre Özpeynirci, bugün yaptığı paylaşımında Türkiye’de 2022’nin ilk üç ayında yapılan otomobil satışlarının gövde tiplerine göre dağılımını gösterdi. Otomobil Distribütörleri Derneği verileriyle hazırlanan tablo, Türkiye’de sedan otomobillerin neredeyse tamamen öldüğünü ortaya koydu.

Sedan otomobillere yavaş yavaş veda ediyoruz:

Paylaşılan tabloya göre yakın zamana kadar sedanların baskın olduğu Türkiye’de tercih tamamen SUV’a dönüştü. 2022 yılının ilk 3 ayında satılan 116 bin 834 otomobilin 47.851’i SUV tipiydi. Sedanların sayısıysa 40.310 ile sınırlı kaldı. Paylaşılan bir diğer tabloysa Türkiye’deki sedan sayısını ayakta tutan araçları gözler önüne serdi.

Aynı döneme ilişkin hazırlanan yukarıdaki tablo, Türkiye’de en fazla satılan sedan otomobillere yer veriyordu. Tablo, Fiat Egea, Toyota Corolla ve Renault Megane’ın sedan pazarında toplam %52,82’lik paya sahip olduğunu gösterdi. Yani bu üç model saymazsak, Türkiye’deki sedan otomobillerin payı %17’lere kadar düşmüş olacak. Ayrıca konu hakkında bir veri daha paylaşan EBS Danışmanlık’tan Erol Şahin, sedan pazarının son 5 yılda %51’den %34’e düştüğünü açıkladı.