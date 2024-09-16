Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip kişileri, yenilikçi iş modellerinini ve teknolojiye dayalı çalışmalar yapan teknogirişimleri Türkiye'ye çekme amacıyla hazırlanan "Türkiye Tech Visa Programı" tanıtıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. Bakan Kacır, programın ülkemizin küresel bir teknoloji merkezi olma yolunda önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti ve “Program ile teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye’de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanıyacak kapsamlı bir destek paketi sunuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır açıklamasında, programın Türkiye'nin teknolojiye yön veren girişimlerin ve yeteneklerin buluşma noktası rolünü perçinleyeceğini söylerken, "Türkiye olarak “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonumuzdan hareketle, teknoloji girişimciliğindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor, hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerimizin sergilediği başarılı performans da ülkemizin sahip olduğu potansiyeli ispat etmekte. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı”nda; teknoloji girişimciliğinin gelişim hızını artırarak girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesini amaçlıyoruz," dedi.

Çarpan etkisi oluşturuluyor

Bakan Kacır ayrıca Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonlar ve eş finansman mekanizmaları sayesinde kamu kaynaklarının girişimciler için çarpan etkisi oluşturmasının sağlandığını da belirtti.

Türkiye'ye özgün "garaj modelini" oluşturduklarını söyleyen Bakan Kacır, Türkiye'de kurulan ekosistem ve altyapı sayesinde teknoloji girişimciliğinin altın çağını yaşadığını belirtirken, tohum öncesi yatırımlarda da Türkiye'nin Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirtti. Bakan Kacır, "Attığımız inovasyon ve girişimcilik dostu adımlarla Türkiye yalnızca başlangıç aşamasında değil ölçeklenme aşamasındaki girişimler için de bir çekim merkezine dönüştü. Girişim sermayesi yatırımları tüm dünyada pandemi sonrası dönemde son yılların en düşük seviyelerini kaydetmişken ülkemizde yalnızca bu yılın ilk yarısında teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 587 milyon dolara erişti," dedi.

Tech Visa 3 yıl geçerli olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye Tech Visa Programı hakkında da açıklamalarda bulunarak "Ülkemiz teknoloji ekosistemine değer katacak küresel yeteneklerin ülkemizde çalışma izni sürecini hızlandırdık. Bugün; ülkemizin yatırımcılar, girişimciler ve teknoloji liderleri için değer önerisini yükselten önemli bir adımı da atıyoruz. Girişimcilik Konseyinde aldığımız kararlar ve kurumlarımızın iş birliğiyle Türkiye Tech Visa Programı’nı hayata geçiriyoruz. Program ile teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye’de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanıyacak kapsamlı bir destek paketi sunuyoruz.

Katılımcılara tanıdığımız 3 yıl süreli özel çalışma izniyle Türkiye’de yaşama ve çalışma süreçlerini hızlandırarak, program katılımcılarının ülkemizde uzun vadeli planlar yapmalarına ve yerleşik bir hayat kurarak kendilerini evinde gibi hissetmelerine imkan tanıyacağız. Programa kabul edilecek girişimcilerin Türkiye’de kuracakları şirketlere 6 ay boyunca hukuki, mali, teknik süreçlerde danışmanlık sunacağız," ifadelerini kullandı. Yurtdışından gelen girişimcilerin kamu teşvik ve destek programlarından yararlanmaları için yol gösterici olacaklarını belirten Bakan Kacır, programın Türkiye'de güçlü bir gelecek inşa etmek isteyen, kapsamlı ve avantajlarla dolu bir program olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve il başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Programlar ile bir yandan yeni yetenek ve girişimleri ülkemize kazandırırken diğer yandan onların bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek yerli iş gücümüzün kapasitesini artıracağız. İnovasyon sistemimize değer katacağız," şeklinde konuştu.