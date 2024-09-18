Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi'ne video mesaj yoluyla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, 2030'a dek 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede yeşermesi, dünyaya açılmasıdır, bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin "insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumda olduğunu" ifade ederken, 4. Sanayi Devrimi çağında inovasyon odaklı yaklaşımlarla tüm alanlarda değer üretiminin yeniden şekillendiğini söyledi.

Yapay zekâya vurgu yaptı

Bakan Kacır, iş süreçlerinin değiştiğini ve tüketici davranışlarının çeşitlendiğini belirterek, "Yenilikçi teknolojiler arasında yerini alan yapay zekânın geniş ve yaygın kullanımıyla birlikte iş süreçleri güçlü bir şekilde değişime uğruyor. Yapay zekânın kuantum hesaplama ve biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe gelişmesi mevcut ve potansiyel etkilerini üssel olarak artırıyor. Gelecek adına yapay zekâ alanında beklentiler oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca, yapay zekânın toplum faydasını gözeten kurumlar ve akademisyenler yerine kâr amacı güden firmalar tarafından geliştirildiğini, ABD ve Çin'in bu alanı yeni bir hegemonya yarışı olarak gördüğünü ve geliştiricileri, uygulayıcıları ve ürünleri sınırlayan kurallar öngören küresel bir fikir birliği çerçevesi bulunmadığını da belirtti.

Yapay zekânın bir tercih meselesi olmadığını, "Dijital Türkiye" vizyonuyla kalkınma yolculuğunun en büyük taşıyıcılarından biri olduğunu dile getiren Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekâ çağının sunduğu fırsatları maksimum düzeyde değerlendiriyoruz. Sorumlu ve etik yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenen bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Refah seviyesi yüksek bir toplum için çevik ve sürdürülebilir bir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' vizyonuyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştık. Ülkemizdeki yapay zekâ ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsünü kurduk. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için birçok alanda yarışmalar düzenliyoruz. Bu yıl Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde yeni süper bilgisayarımızı ülkemize kazandırdık. ARF Süper Bilgisayar ile savunma sanayisinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl Yapay Zekâ Küresel Ortaklığı'nın bir üyesi olduğunu belirten Kacır, sorumlu yapay zekâ, mesleklerin geleceği, yenilik ve ticarileştirme, veri yönetimi gibi kritik alanlarda yürütülen uluslararası projelerde aktif olarak yer aldığını ifade etti. Bakan ayrıca EuroHPC Ortak Girişimi ile dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından olan MareNostrum 5'e doğrudan erişim sağlanabildiğini de ifade etti.

Turcorn sayısını 100'e çıkarmak amaçlanıyor

Kacır, Türkiye'de son 22 yılda teknopark sayısının 2'den 104'e, AR-Ge ve inovasyon yapan girişim sayısının 56'dan 10 bin 800'ün üzerine çıktığını ifade ederken, Türkiye'de bugün 7 unicorn girişim bulunduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Bu ivmeyi daha da yükseltmekte kararlıyız. Erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik eden Turcorn 100 Programı, girişimcilik dostu mevzuat uygulamaları, Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanı genç ve nitelikli insan kaynağımızı teknolojiye ve teknoloji girişimciliğine yönlendirecek yeni projelerle hedefimiz, 2030'a dek 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede yeşermesi, dünyaya açılmasıdır. Bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Teknoloji geliştirmede elde ettiğimiz kazanımlar bizlere katma değerli üretim ve yüksek teknolojide daha da ileriye gitme cesaretini veriyor." ifadesini kullandı.