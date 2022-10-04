Türkiye, Cep Telefonuyla En Fazla Konuşan Avrupa Ülkesi Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BTK'nın paylaştığı veriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. BTK verilerine göre Türkiye, telefonla konuşma süresinde Avrupa'da birinci oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nın yayımladığı raporu değerlendirdi. Bakan, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve ülkemizdeki haberleşme sektörünün 3 aylık performansını ortaya koyan rapordan öne çıkan bilgileri paylaştı.

Karaismailoğlu, BTK raporundan yola çıkarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade etti. Bakan, işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %32 arttığını, 29,2 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Mobil abone sayısı 88,5 milyona ulaştı:

BTK verilerine göre Türkiye’deki mobil abone sayısı, 88,5 milyona ulaştı. Mobil abone yaygınlığının %104,6 seviyesinde olduğu belirtilirken, abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiği ifade edildi.

Konuşma süresinde Avrupa’da birinci sıradayız:

Raporda abonelerin ikinci çeyrekteki her bir ay içinde cep telefonu ile ortalama 560 dakika konuştukları kaydedildi. Türkiye, bu sayıyla Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

2,2 milyon kişi numara taşıdı:

BTK raporuna göre ikinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abone numara taşıma işlemi gerçekleştirdi. Toplam taşınan numara sayısı ise 162 milyona ulaştı.

İnternet abone sayılarında ve fiber altyapıda durum ne?

Karaismailoğlu, Türkiye’de toplamda 89,5 milyon genişbant internet abonesi olduğunu paylaştı. Böylelikle abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre %4,5 oranda arttı. Fiber altyapısı ise 488 bin kilometreye ulaştı ve abone sayısı, yıllık bazda %20,4 artışla 5,2 milyona ulaştı.

Aboneler, yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 238 gigabyte kullanım gerçekleştirdi. Mobil genişbant internet abonelerinin kullanımıysa 12,8 gigabyte oldu.