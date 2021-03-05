Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, İsim Önerisini Açıkladı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sputnik'le yaptığı söyleşide astronot yerine kullanılacak isim arayışına kendi önerisini verdi. Yıldırım, Türk ve diğer tüm uzay yolcularının 'fezagir' olarak anılabileceğini açıkladı.

Takvimler 9 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'nin gündemi bir anda uzay olmuştu. Bunun nedeniyse gelecek 10 yılı kapsadığı ifade edilen Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın resmen tanıtılmasıydı. Türkiye'nin uzayda başarmak istediği 10 hedefin açıklandığı o gece aynı zamanda Türk astronotlar için de özgün isim önerileri alınmaya başlamıştı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Türk astronotlar için kullanılacak isim önerisi vermiş olsa da halen uzay yolcularının hangi isme sahip olacakları bilinmiyor. Bugünse Türk yolculara verilecek bir diğer isim önerisi, doğrudan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından verildi.

Şu ana kadar iyi bir öneri gelmedi:

Sputnik ile Türkiye Uzay Ajansı hakkında söyleşi gerçekleştiren TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, gelen isimlere de değinerek bir öneride bulundu. Şu ana kadar binlerce önerinin geldiğini ifade eden Yıldırım, bu öneriler arasında çok tatmin edici bir öneri henüz görmediğini açıkladı.

Gelen isim önerilerinin Ali Kuşçu, Fatih ve Alparslan gibi özel isim olamaması gerektiğine parmak basan Yıldırım, birçok ülkede bu kelimenin cins isim olduğunu ifade etti. Seçilen kelimenin ABD ve Rusya gibi diğer ülkelerin göndereceği uzay insanları için de kullanılacağını yeniden hatırlattı.

Başkandan öneri: Fezagir

Bunun ardından kendi isim önerisinin ne olduğunun sorulmasıyla birlikte Yıldırım, "Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım tarafından yapılan öneriyi gören bazı sosyal medya kullanıcıları, sözcüğün Arapça kökenli olmasından dolayı şikâyetlerini dile getirdi. TAU Başkanı'nın yaptığı önerinin şu anda kesin kabul edilen bir öneri olmadığını, kişisel bir öneri olduğunu unutmamakta fayda var.