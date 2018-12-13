Kararname Yayınlandı: Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu bildiren kararname imzalandı.

İlk olarak 2014 yılında dönemin Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan ancak 4 yıldır hakkında çok fazla haber alamadığımız kurum, bugün itibarı ile resmen kuruldu. Yayınlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname de yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.

Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.

Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.

Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.

Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.

Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.

Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Türkiye Uzay Ajansı'nın görevlerini yerine getirmek için çeşitli hizmet birimleri oluşturulacak. Ajansın yönetim kurulu, başkan da dahil 7 üyeden oluşacak. Toplantılarda karar yeter sayısı 4 olarak belirlenmiş durumda. Her ay en az bir kere toplanacak olan kurulda yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev alabilecek.

Çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak yürütecek olan ajansın merkezi Ankara olacak ve idari/mali açıdan özerk bir kuruluş olacak. Türkiye Uzay Ajansı, her yılın ocak ayında kendine ait bir bütçe alacak.