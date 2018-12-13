Kararname Yayınlandı: Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

İlk olarak 2014 yılında dönemin Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan ancak 4 yıldır hakkında çok fazla haber alamadığımız kurum, bugün itibarı ile resmen kuruldu. Yayınlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname de yer aldı.
Türkiye Uzay Ajansı'nın Görev ve Yetkileri
- Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
- Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.
- Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
- Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
- Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.
- Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
- Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.
- Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.
Türkiye Uzay Ajansı'nın görevlerini yerine getirmek için çeşitli hizmet birimleri oluşturulacak. Ajansın yönetim kurulu, başkan da dahil 7 üyeden oluşacak. Toplantılarda karar yeter sayısı 4 olarak belirlenmiş durumda. Her ay en az bir kere toplanacak olan kurulda yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev alabilecek.
Çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak yürütecek olan ajansın merkezi Ankara olacak ve idari/mali açıdan özerk bir kuruluş olacak. Türkiye Uzay Ajansı, her yılın ocak ayında kendine ait bir bütçe alacak.