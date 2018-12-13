  • Kararname Yayınlandı: Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

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Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu bildiren kararname imzalandı.

İlk olarak 2014 yılında dönemin Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan ancak 4 yıldır hakkında çok fazla haber alamadığımız kurum, bugün itibarı ile resmen kuruldu. Yayınlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname de yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın Görev ve Yetkileri

  • Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
  • Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.
  • Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
  • Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.
  • Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
  • Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.
  • Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Türkiye Uzay Ajansı'nın görevlerini yerine getirmek için çeşitli hizmet birimleri oluşturulacak. Ajansın yönetim kurulu, başkan da dahil 7 üyeden oluşacak. Toplantılarda karar yeter sayısı 4 olarak belirlenmiş durumda. Her ay en az bir kere toplanacak olan kurulda yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev alabilecek. 

Çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak yürütecek olan ajansın merkezi Ankara olacak ve idari/mali açıdan özerk bir kuruluş olacak. Türkiye Uzay Ajansı, her yılın ocak ayında kendine ait bir bütçe alacak.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiye-uzay-ajansi-kuruldu-41050301
Etiketler: Türkiye Uzay Ajansı
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