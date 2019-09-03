Türkiye Uzay Ajansı'nın İlk Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye, uzun bir bekleyişin ardından uzay ajansına kavuştu ve ajansın ilk toplantısı gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ajansa dair belirli kararlar alındı.

13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname sonucunda kurulan Türkiye Uzay Ajansı, yönetim kurulunda yer alan kişileri belirlemişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönetiminde Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk toplantısı gerçekleşti. Toplantı sırasında ajansın logosu da gündeme geldi.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Mustafa Varank, yapılan açıklamalara göre büyük ve güçlü bir Türkiye yolunda, uzay alanında çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Açıklamalarında yönetim kurulunda bulunan kişilerin alanlarında uzman ve tecrübeli kişiler olduğunu da belirten Varank, ajansın 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hareket edeceğini ve uzay alanındaki çalışmalarını Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyarak yapacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu ifade ederken ajansın kurulmasının Türkiye için de gurur duyulacak bir şey olduğunu belirtti. Varank, bunun yanı sıra "Uzay ajansımızın, Türkiye'nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum" ifadelerine de yer verdi.

Bakan Varank, son olarak uzay ajansının logosu konusuna değindi. Bakan Varank, logonun vatandaşlarla birlikte seçilmesi için hazırlık yapılması konusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'a talimat verdi.