Bugün resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yeni dönemde yaşanacak gelişmeleri ve bilmek isteyeceklerinizi masaya yatırıyoruz.

Bugün itibarı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan kararname ile resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın yeni dönemdeki işleyişini madde madde sizlere aktarmaya çalışacağız.

Türkiye Uzay Ajansı Nasıl Çalışacak?

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek bir kuruluş olacak ve özerk çalışacak.

Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu, başkan da dahil olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Başkan hariç tüm üyelerin görev süresi 3 yıl olsa da üyeler yeniden seçilebilecek. Başkan yardımcılarından herhangi birinin görevi bitince üyeliği de son bulacak.

Yönetim kurulu üyelerine her bir toplantı için 9000 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı hesaplanarak 'huzur hakkı' ödenecek.

Ajans, uzay ve havacılık bilimine yönelik hedef ve öncelikleri belirleyerek kaynak dağılımlarını da içerecek olan planları hazırlayacak.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen görevlerin haricindeki uzay ile ilgili tüm konularda usul ve esasları berlileyecek.

Yeni dönemde bilim, teknoloji ve havacılık alanında gerçekleştirilecek sanayi hamlelerin karar merci olarak görev yapacak.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında da Türkiye Uzay Ajansı'na değinildi.

Erdoğan, "Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk, üst lige çıkacağız. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 artırdık. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini yaptık. Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz." şeklinde konuştu.