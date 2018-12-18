Türkiye Uzay Ajansı Neler Yapacak?

Geçtiğimiz hafta, kurulduğu duyurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın ülkemize katkıları neler olacak? Ülkemizin bu konuda hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor?

Geçtiğimiz hafta resmen duyurulan Türkiye Uzay Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olacak, görevi ise milli uzay programını hazırlamak ve bu kapsamda projelerin hayata geçirilmesini sağlamak olacak. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Varol Keskin, ülkemizin uzay çalışmalarında ne noktada olduğunu ve ajansın bu çalışmaları geliştirmedeki rolünün ne olacağını anlattı.

Türkiye’nin Savunma Sanayii ve Uydu Teknolojilerinde Dışa Bağımlılığı

Keskin, ülkemizin gelişmiş ülkelerden geri kalmaması için atılması gereken adımlardan bir tanesi olduğunun altını çizdi. Türkiye Uzay Ajansı’nın, ilgili kurumları bir araya getireceğini, koordinasyonunu sağlayacağını ve diğer ülkelerle iş birliği yapacağını vurgulayan Keskin, uzay bilimi ve teknolojileri konusunda uzmanlık altyapısı oluşturmanın da Uzay Ajansı’nın görevleri arasında yer alacağını dile getirdi.

Ülkemiz İçin Kullandığımız Uydular

Türkiye’nin uzay teknolojileri konusundaki dışa bağımlılığına dikkat çeken Prof. Dr. Keskin, “Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, uzay teknolojileri konusunda ne yazık ki dışa çok bağımlı bir ülkeyiz. Her ne kadar adlarını Türkçe koysak da, bugün ülkemiz için çalışmakta olan ve yörüngede dolanmakta olan uyduların fırlatılması dahil tümüyle dış kaynaklı olması bizim için oldukça olumsuz bir durum. Yeterince kaynak ayrılıp, bu konulara yönelik bilgili, uzman, altyapısı güçlü insan gücü yetiştirilebilirse, tüm bunları ülke olanaklarıyla ve çok daha düşük maliyetlerle yapmamız mümkün olacaktır.” dedi.

Bu alandaki uzman sayısının azlığından bahseden Varol Keskin, Uzay Ajansı’nın bu alandaki uzmanların sayıca artırılması ve farklı konularda pek çok uzman çıkarılmasına da kaynak sağlayacağını söyledi. Keskin, Uzay Ajansı’nın kurulmasının, Türkiye’nin ileri ülkeler arasında yer almasını sağlayacağını da ifade etti.

TÜBİTAK ve Uzay Ajansı

Türkiye’de uzay alanındaki çalışmaların TÜBİTAK desteğiyle ya da TÜBİTAK tarafından geliştirildiğini söyleyen Keskin, TÜBİTAK’ın TÜBİTAK Uzay adlı bir alt kurumunun olduğunu belirtirken, Uzay Ajansı’nın gelişiminde de bu kurumun önemli bir rolünün olacağını ifade etti.

Ayrıca, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin bu konuda çok fazla yol katettiğini ifade eden Prof. Dr. Keskin, Türkiye’nin bu konuda henüz yolun başında olduğunu söyledi.

Türkiye, Bu Alanda Deneyimli Ülkelerle İş Birliği Yapmalı

Prof. Dr. Varol Keskin, “Bu konularda gelişmeler, oldukça zaman alan, uzun soluklu çalışmalarla olmaktadır. O nedenle de Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması, gelişmiş ülkelere göre neredeyse hiç bir gelişme göstermeden duran ülkemizin, bu konuda atılım yapmasını sağlayacaktır.” dedi. Uzay Ajansı’nda çalışacak eleman sayımızın oldukça az olduğunu belirten Keskin, bu sayının yeterli düzeye çıkarılmasında da bu ajansın önemli katkıları olacağını söyledi.